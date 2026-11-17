TBMM başkanı kurtulmuş'un meclisteki ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında kurulması planlanan İzleme Komisyonu'na ilişkin görüşmek üzere İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu Meclis'teki makamında ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Kurtulmuş görüşme sonrasında açıklama yapmadı; Dervişoğlu ise basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İYİ Parti'nin tavrı ve komisyon kararı:

Dervişoğlu görüşmede partilerinin değerlendirmelerini ve sürece ilişkin kaygılarını aktardıklarını belirtti. Meclis Başkanı'nın partilere yönelik temennilerini dinlediklerini söyleyen Dervişoğlu, İYİ Parti'nin sürece başından beri mesafeli yaklaştığını ve Meclis'teki çalışmalarını bu yaklaşım doğrultusunda sürdürdüğünü ifade etti. İYİ Parti olarak kurulacak olan izleme komisyonuna katılmayacağımızı kendisine bildirdiklerini, ancak komisyonun bütün çalışmalarını yakından izleyeceklerini vurguladı. Ayrıca, Dervişoğlu TBMM'nin atılan yanlış kararlarda suç ortağı haline getirilmemesi gerektiğini dile getirdiklerini kaydetti.

Basın özgürlüğü, kayyım ataması ve hukuk endişeleri:

Sözcü TV'ye kayyım atanmasına ilişkin değerlendirmesinde Dervişoğlu, ülkenin yönetim anlayışına dair eleştirilerini paylaştı: "Türkiye, olağan koşulları olağanüstü yöntemlerle aşan bir iktidar anlayışıyla yönetiliyor." Bu yaklaşımın toplumda derin kaygılar oluşturduğunu, vatandaşın haber alma hürriyetine yönelik müdahaleleri kınadıklarını belirtti. Bir yayın kuruluşuna kayyım atanmasının ve çalışanların baskı altında tutulmasının demokrasinin temel ilkelerine zarar verdiğini vurgulayan Dervişoğlu, sözlerini dikkatle seçtiklerini ancak şu soruları da sordu: Hukuk bu kadar çiğnenir mi? Adalet bu kadar ayaklar altına alınır mı? Hürriyetler bu kadar rahat örselenebilir mi?

İmralı'daki olası mekan değişikliği üzerine değerlendirme:

Bir gazetecinin terörist başı Abdullah Öcalan'ın İmralı'da yeni bir çalışma alanına taşındığı iddiasını sorması üzerine Dervişoğlu, böyle bir değişiklik varsa bunun yetkili ağızlardan açıklanması gerektiğini söyledi. Aksi durumda bilgilerin ilgili mercilerden gelmediğini ve kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmediğini belirtti. Dervişoğlu, Adalet Bakanlığı, Cezaevi ve Tevkif İşleri Genel Müdürlüğü ve hükümet yetkililerinin bu sorumluluğu taşımak zorunda olduğunu ifade ederek, "Öcalan’ın cezaevinden çıkıp yerleşke veya villaya taşınmasına vesile olunmuş ise fiilen Öcalan denen caninin serbest bırakılması anlamına gelir" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nu ziyaret etti