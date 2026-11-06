Dolar 50,1565 +0,06%
Euro 56,0688 -0,19%
Bist 11.324,71 -0,08%
Altın Gram 6.591,05 -0,64%
EUR/USD 1,1174 -0,39%
Brent Petrol 96,96 -1,35%
--°

Aç tilki korucuların kulübesinde ekmekle karnını doyurdu

Elazığ'ın Palu ilçesi Teke Deresi'nde güvenlik korucularının verdiği ekmekle karnını doyuran aç tilki, korucuların şefkatini gösterdi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 11:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Aç tilki korucuların kulübesinde ekmekle karnını doyurdu

Elazığ'ın Palu ilçesinde tilki korucuların ikramıyla beslendi

Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Teke Deresi yakınlarında güvenlik korucularının kulübesine yaklaşan aç bir tilki, korucuların ilgisiyle karşılaştı. Korucular, tilkinin aç olduğunu fark ederek kendilerine ait ekmeği verdi ve hayvanı elleriyle besledi.

tilkinin yaklaşımı ve beslenme anı:

Tilki, korucuların bulunduğu bölgeye gelerek sakin bir şekilde ikramı kabul etti. Korucuların elinden ekmeği yiyen tilki bir süre kulübe çevresinde kaldı; daha sonra gözlerden kayboldu. O anlar, hem doğanın kırılganlığını hem de insanların küçük müdahalelerinin etkisini gösterdi.

doğaya saygı ve gözlemler:

Yaşanan bu samimi görüntüler, güvenlik korucularının şefkatli yaklaşımını ortaya koydu ve görenlerin takdirini topladı. Korucuların tilkiye yönelik nazik davranışı, bölgedeki insan-hayvan etkileşimine dair dikkat çekici bir örnek olarak kayda geçti.

ELAZIĞ’IN PALU İLÇESİNDE GÜVENLİK KORUCULARININ KULÜBESİNE YAKLAŞAN AÇ TİLKİ, KORUCULARIN VERDİĞİ...

ELAZIĞ’IN PALU İLÇESİNDE GÜVENLİK KORUCULARININ KULÜBESİNE YAKLAŞAN AÇ TİLKİ, KORUCULARIN VERDİĞİ EKMEKLE KARNINI DOYURDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa’da yanan orman alanı bir yılda dramatik şekilde geriledi
images

İklim zirvesi COP31 Antalya'da yaşayan sürdürülebilirlik laboratuvarı sunacak
images

Bingöl’de zirveler beyaza büründü, sonbahar ve kış yan yana
images

Sinop'ta yağışın bilançosu açıklandı: ekipler 10 ihbara müdahale etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sinop Üniversitesi'nde organ bağışının önemi kampüste anlatıldı

Avcılar'da tartışma sokakta da şiddetlenince kadın ağır yaralandı

Cop31 Antalya'ya hazırlanırken: dev güvenlik düzeni ve ilk konuklar

ESOGÜ'de lösemili çocuklara umut ve neşe

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi