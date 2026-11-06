Aç tilki korucuların kulübesinde ekmekle karnını doyurdu

Elazığ'ın Palu ilçesinde tilki korucuların ikramıyla beslendi

Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Teke Deresi yakınlarında güvenlik korucularının kulübesine yaklaşan aç bir tilki, korucuların ilgisiyle karşılaştı. Korucular, tilkinin aç olduğunu fark ederek kendilerine ait ekmeği verdi ve hayvanı elleriyle besledi.

tilkinin yaklaşımı ve beslenme anı:

Tilki, korucuların bulunduğu bölgeye gelerek sakin bir şekilde ikramı kabul etti. Korucuların elinden ekmeği yiyen tilki bir süre kulübe çevresinde kaldı; daha sonra gözlerden kayboldu. O anlar, hem doğanın kırılganlığını hem de insanların küçük müdahalelerinin etkisini gösterdi.

doğaya saygı ve gözlemler:

Yaşanan bu samimi görüntüler, güvenlik korucularının şefkatli yaklaşımını ortaya koydu ve görenlerin takdirini topladı. Korucuların tilkiye yönelik nazik davranışı, bölgedeki insan-hayvan etkileşimine dair dikkat çekici bir örnek olarak kayda geçti.

ELAZIĞ’IN PALU İLÇESİNDE GÜVENLİK KORUCULARININ KULÜBESİNE YAKLAŞAN AÇ TİLKİ, KORUCULARIN VERDİĞİ EKMEKLE KARNINI DOYURDU