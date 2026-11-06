bursa’da yanan ormanlık alanlarda hızlı düşüş: yeni dönem müdahalesi ve ağaçlandırma planı

bursa’da yangın verileri ve yıllık değişim:

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün 2025 ve 2026 verileri, bölgedeki orman yangınlarında belirgin bir gerilemeyi ortaya koydu. 2025'te Bursa, Yalova ve Bilecik illerinde kaydedilen 129 yangında 16 bin 900 hektar alanda zarar oluşurken, 2026'da yangın sayısı 46'ya, yanan ormanlık alan ise 42,2 hektar'a düştü. Bölge Müdürü Erdal Şahan, bu tabloyla orman yangını sayısında yüzde 47,7, yanan alan miktarında ise yüzde 99,2 azalma sağlandığını vurguladı.

müdahale kapasitesi ve teknoloji:

Şahan, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün yangınla mücadeledeki donanım ve insan kaynağını detaylandırdı. Kurum bünyesinde 57 arazöz, 15 su ikmal aracı, 21 ilk müdahale aracı, 9 dozer, 13 greyder, 6 ekskavatör, 4 helikopter ile 2 İHA bulunuyor; yıl içinde iki uçak daha hizmete girmesi planlanıyor. Personel sayısı ise 269 mühendis, 45 muhafaza memuru, 205 memur, 835 işçi olmak üzere toplam 1.663 kişi ve 7.742 orman yangın gönüllüsü olarak açıklandı.

Teknolojinin erken tespitteki rolü öne çıkıyor. Yenişehir'de görev yapan Bayraktar TB2 insansız hava araçlarıyla 24 saat havadan gözetleme yapıldığını belirten Şahan, cihazların duman oluşmadan çok küçük alev veya kıvılcımı tespit edip en yakın ekibi yönlendirebildiğini söyledi. İhbar ile ilk müdahale arasındaki sürenin yaklaşık 10 dakika olduğunu aktaran Şahan, müdahale sonrası da bölgeyi en az 1-2 gün daha gözetim altında tuttuklarını kaydetti.

yeniden ağaçlandırma ve koruma:

Yanan sahaların ormancılık bilim ve teknikleriyle tekrar ağaçlandırıldığını ifade eden Şahan, zarar gören alanlarda ağaç türü, toprak yapısı ve iklim şartlarına göre ya tohum serpilmesi ya da fidan dikimi yapıldığını söyledi. Yanan alanların hiçbir şekilde imara açılmayacağı ve başka amaçla kullanılamayacağının altını çizen Şahan, 2025'te gerçekleştirilen tohum ve fidan dikimlerinin sahada %90 başarı sağladığını belirtti.

Bölge Müdürlüğü, zorlu ve kayalık alanlarda dronla tohum serpmeyi uyguladı; kızılçam tohumları dronla dağıtılarak başarılı sonuç alındığı kaydedildi. Ayrıca çalışma programında sahaların beş yıl boyunca takip edilip bakımlarının yapıldığı, ormanın eski haline gelmesinin yaklaşık 15–20 yıl sürebileceği ancak her bir metrekarenin işlem görmeden bırakılmadığı vurgulandı.

ağaçlandırma kampanyası ve vatandaş çağrısı:

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 11 Kasım'da Bursa genelinde 28 noktada tören düzenlenecek. Bu etkinlikte 42,2 hektar alana 48 bin 500 fidan dikilmesi hedefleniyor ve vatandaşlar, okullar ve sivil toplum kuruluşları katılmaya davet ediliyor. Şahan ayrıca 2026 için Bursa ili bazında toplam 3,5 milyon fidan üretildiğini, kış dönemi boyunca bu fidanların çeşitli alanlarda toprakla buluşturulacağını açıkladı.

Toplantıda paylaşılan veriler, bölgedeki yangınla mücadelede hem insan gücü hem de teknoloji yatırımlarının etkili olduğunu gösteriyor. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, hem yangınları daha hızlı tespit edip söndürme hem de yanan alanları bilimsel yöntemlerle yeniden ormanlaştırma konusunda yürüttüğü çalışmaları sürdüreceğini bildiriyor.

BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ ERDAL ŞAHAN, KONUŞMA YAPTI.