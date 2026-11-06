yunusemre’de akademik iş birliğiyle kent planlaması tartışıldı

Yunusemre’de akademi ve yerel yönetim buluşması

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ev sahipliğinde düzenlenen program, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 4. sınıf öğrencileri ve akademisyenlerini bir araya getirdi. Etkinlik, Yunus Emre Kültür Parkı İrfan Meclisinde gerçekleştirildi ve toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Yusuf Ataç, Prof. Dr. Neriman Yürür, Doç. Dr. İrem Ayhan Selçuk, Araştırma Görevlisi Hüseyin Küçükoğlu ile öğrenciler katıldı.

Çalışma alanı ve stüdyo hedefleri:

Öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı şehir planlama stüdyosu kapsamında Manisayı çalışma alanı olarak seçti. Ziyaretin amacı, Yunusemre’nin gelişim dinamiklerini yerinde incelemek ve yerel yönetimin planlama yaklaşımlarını doğrudan dinlemekti. Şehir plancısı öğrencilerden Ezgi Dede ve Aleyna Pehlivan tarafından yapılan sunumda, bölgesel ölçekte alınan planlama kararlarının yerel uygulamalara nasıl yansıdığı örneklerle açıklandı.

Başkan Balaban’ın değerlendirmesi:

Programda konuşan Semih Balaban, akademik çalışmaların kent gelişimine katkısını vurguladı ve katılımcılara teşekkür etti. Balaban, katılımcılara hitaben şunları söyledi: "Bilim insanları bizim için çok kıymetli. İlçemize hoş geldiniz. Burada yapacağınız değerlendirmeler ve ortaya koyacağınız fikirler bizler için çok önemli. Kentlerin doğru planlanması, geleceğin ihtiyaçlarının bugünden öngörülmesi açısından büyük önem taşıyor. Şehirleri planlarken bulundukları bölgenin stratejik ve jeopolitik özelliklerini de göz önünde bulundurmak gerekiyor." Bu sözler, yerel yönetim ile üniversiteler arasındaki iş birliğinin önemine dair güçlü bir vurgu olarak kayda geçti.

Belediye yöneticileri ayrıca, kent planlamasında kamu yararının gözetilmesinin ve farklı disiplinlerin birlikte çalışmasının gerekliliğine dikkat çekti. Yusuf Ataç, şehir planlama ve mimarlığın birbirini tamamlayan alanlar olduğunu; Yunusemre’nin sanayi alanları, tarım toprakları ve doğal yapısıyla birden çok planlama dinamiğini barındırdığını belirtti.

Yerinde gözlem ve öneriler:

Sunum ve soru-cevap bölümünün ardından öğrenciler, akademisyenler ve Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ataç ile birlikte Yunus Emre Kültür Parkından Manisa'yı kuş bakışı gözlemleyerek kentin genel yapısı ve gelişim potansiyelini değerlendirdi. Toplantıda öğrencilerin görüş ve önerileri not alındı; belediye yetkilileri bu geri bildirimlerin planlama süreçlerine yansıtılması niyetini dile getirdi.

Etkinlik, yerel yönetimle akademinin günlük kent sorunlarına yönelik ortak çözümler üretmesi açısından örnek bir buluşma olarak öne çıktı. Toplantı, hem geleceğin planlamacı adaylarına saha deneyimi sağladı hem de Yunusemre’nin planlama süreçlerine genç bakış açılarını dahil etme imkânı sundu.

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI SEMİH BALABAN, 8 KASIM DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ KAPSAMINDA MANİSA’YI ÇALIŞMA ALANI OLARAK BELİRLEYEN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ VE AKADEMİSYENLERİYLE BİR ARAYA GELDİ. BULUŞMADA YUNUSEMRE’NİN GELİŞİMİ VE ŞEHİR PLANLAMASINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR ELE ALINDI.