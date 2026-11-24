Kayseri'deki baba ocağına acı haber

Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetleri'ne ait AS-532 tipi helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerden biri olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan'ın acı haberi Kayseri'ye ulaştı.

Kaza ve kayıplar:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Yürükakçayır Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada helikopterin düşmesi sonucunda toplam 5 asker şehit oldu. Olayın eğitim maksatlı uçuş sırasında gerçekleştiği bildirildi.

Ailenin durumu ve taziye:

Şehit Erarslan'ın baba ocağı Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bulunuyor. Askeri yetkililer tarafından verilen haberin ardından aile evine Türk bayrağı asıldı. 41 yaşındaki Erarslan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Astsubay Başçavuş Erarslan'ın şehadet haberi Kayseri’deki baba ocağına ulaştı