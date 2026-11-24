Sarayköy'e şehit ateşi: Volkan Demirhan eğitim uçuşunda hayatını kaybetti

Eskişehir'de eğitim uçuşu yapan askeri bir helikopter, kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır Mahallesi'nin üst tarafındaki kırsal alanda kaza kırıma uğradı. Kazada görevli 5 asker şehit oldu.

Kaza yeri ve gelişmeler:

Kaza, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşti. Olay yerinde hayatını kaybeden asker sayısının beş olduğu bildirildi; kaza hakkında ayrıntılı bilgi henüz paylaşılmadı.

Şehidin ailesine ulaşan acı haber:

Kazada şehit düşen Hava Pilot Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan'ın nüfus kaydının Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı olduğu ve acı haberin ailesine ulaştığı aktarıldı. Haberin ilçede büyük üzüntü yarattığı belirtildi.

Demirhan'ın evli ve iki kız çocuk babası olduğu öğrenildi; yakın çevresi ve ilçe sakinleri ailenin başında toplandı ve taziyelerini iletti.

ESKİŞEHİR’DE MEYDANA GELEN HELİKOPTER KAZASINDA ŞEHİT DÜŞEN HV.P.ASB.BÇVŞ. VOLKAN DEMİRHAN’IN ACI HABERİ, MEMLEKETİ DENİZLİ’NİN SARAYKÖY İLÇESİNE ULAŞTI.