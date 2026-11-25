Deniz Gül'ün sağlık durumu:

Galatasaray A Takım Doktoru Yener İnce, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Aston Villa karşısında sakatlanan futbolcu Deniz Gül'ün tedavisiyle ilgili bilgi verdi. Karşılaşma, Deniz Gül'ün attığı golle 1-0 sona erdi; gol pozisyonunda oyuncunun burnuna darbe aldığı ve kanama meydana geldiği bildirildi.

maçtaki an ve müdahale:

Deniz Gül, golü kaydettikten sonra burnuna aldığı darbe nedeniyle kanama yaşadı. Sağlık ekipleri maç sırasında oyuncuya saha içinde müdahale etti ve bu müdahalenin ardından Deniz oyuna devam etti. Olayın gerçekleştiği an ve müdahalenin sahada yapılması kulüp yetkilileri tarafından aktarıldı.

yener ince'nin değerlendirmesi:

Maç sonrasında basın mensuplarına konuşan Yener İnce, Deniz Gül'ün burnunda kırık şüphesi bulunduğunu ve bu nedenle oyuncunun ameliyat geçireceğini açıkladı. İnce ayrıca karşılaşmada sakatlanan Mario Lemina ve Lucas Torreira'nın durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Galatasaray A Takım Doktoru Yener İnce, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa karşılaşmasında sakatlanan futbolcu Deniz Gül'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İnce, genç futbolcuya saha içinde ilk müdahaleyi yaptıklarını ve kırık şüphesi nedeniyle burnundan operasyon geçireceğini belirtti.