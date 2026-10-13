Beşiktaş, Hoffenheim maçı öncesi hazırlık kampını başlattı

hazırlıklar başladı

Büyükşehirler siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında deplasmanda oynayacağı Hoffenheim karşılaşması için bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlıklarını başlattı. Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleşen idman, kondisyon ve taktik ağırlıklı olarak organize edildi.

antrenmanın içeriği:

İdman ısınma koşularıyla başladı; devamında takım dinamiğini artırmaya yönelik 5’e 2 top kapma çalışmaları yapıldı. Taktik uygulamalarının ardından ekip, maç set-pekleri için duran top organizasyonlarına yoğunlaştı. Çalışmalar, teknik ekibin maç planına uygun tempoda tamamlandı.

yolculuk ve basın programı:

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 11.00'de gerçekleştirecek ve ilk 15 dakikası basına açık olacak antrenmanla tamamlayacak. Beşiktaş, Hoffenheim maçı için saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Almanya'ya hareket edecek. Teknik Direktör Vincenzo Italiano ile bir futbolcu, maçın oynanacağı stadyumda saat TSİ 20.00'de yapılacak basın toplantısında medya karşısına çıkacak.

Teknik ekip, programı maç taktiği ve saha şartlarına göre uyarlamaya devam ederken, oyuncuların kondisyon durumu ve taktik uyumu öncelikli olarak takip ediliyor.

BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ 2. HAFTA MAÇINDA DEPLASMANDA HOFFENHEİM İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA, BU SABAH YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.