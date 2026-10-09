Sonbaharda Talas'ta geçmişe yolculuk: antika pazarında tezgahlar kuruluyor

Talas'ta antika pazarı yeniden açılıyor

Altı yıldır her ayın ikinci pazarı Talas'ta bir araya gelen antikacılar, sonbaharın ortasında da buluşmayı sürdürüyor. Antika Pazarı, 11 Ekim Pazar günü yeniden kapılarını açacak ve nostalji tutkunlarına hem alışveriş hem de kültürel bir zaman yolculuğu sunacak.

etkinliğin kökeni ve yeni adresi:

Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın vizyonuyla 2019'da tarihi Harman Mahallesi Meydanı'nda başlayan pazar serüveni, artan ilgi üzerine Mevlana Mahallesi Pazar Yeri'ne taşındı. Yeni konum, daha geniş alan ve daha fazla katılımcı imkânı getirirken, etkinlik Talas ve Kayseri ile sınırlı kalmayıp Türkiye'nin dört bir yanından antikacıların buluşma noktası haline geldi.

ziyaretçilere sunulanlar:

Pazardaki tezgâhlarda halı, kilim, seccade, tespih, saat, para, pul ve çeşitli nostaljik ev eşyaları yer alıyor. Ziyaretçiler geçmişin izlerini taşıyan parçalar arasında dolaşarak hem satın alma imkânı buluyor hem de geçmişle kurulan bağları güçlendiriyor.

Mustafa Yalçın, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Antika Pazarı, sadece bir alışveriş alanı değil aynı zamanda geçmişle kurduğumuz gönül köprüsüdür. Burada eskiye duyulan özlemle kültürümüzü yaşatıyor, ticari canlılığı da destekliyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu nostalji dolu buluşmaya davet ediyorum".

Organizasyon, her yaştan ziyaretçiye hitap eden bir atmosfer sunuyor; pazar nostalji arayanlar için adeta bir hazine niteliğinde ve Talas'ın kültürel canlılığına katkı sağlamaya devam ediyor.

TALAS BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN’IN VİZYONUYLA ALTI YILDIR HER AYIN İKİNCİ PAZARI TALAS’TA BİR ARAYA GELEN ANTİKACILAR, BU BULUŞMAYI SONBAHARIN ORTASINDA DA SÜRDÜRÜYOR.