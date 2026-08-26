Refah'ta yardım koridorunu denetleyen Kızılay başkanı: Gazze'ye girişler yetersiz

Refah sınır kapısında insani yardım girişleri izlendi

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gazze'ye yönelik insani yardım sevkiyatlarının ana geçiş noktalarından olan Refah Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Yılmaz, bölgedeki lojistik akışı yerinde takip etmek ve sahadaki ihtiyaçları tespit etmek üzere burada olduklarını söyledi.

sevk süreci ve sınırlı girişler:

Yardım malzemelerinin önemli bir bölümü İyilik Gemileriyle Mısır'ın El Ariş Limanı üzerinden sevk ediliyor. El-Ariş'teki depolara indirilen yardımlar tırlara yüklenerek sınır kapılarına doğru yola çıkıyor. Yılmaz, daha önce günlük 600 tır insani yardım girişi sözü verildiğini ancak fiilen yaklaşık 100 tır civarında giriş yapılabildiğini vurguladı. Ayrıca İyilik Gemileriyle sevk edilen 160 tır yardım malzemesinin hâlâ içeri girmeyi beklediği belirtildi.

kızılayın sahadaki hizmetleri ve Kahire temasları:

Türk Kızılay, Gazze'deki delegasyon ve ekipleri aracılığıyla yerelden temin yoluyla yardımlarını sürdürüyor. Kurumun aşevi günlük 30 bin kişilik yemek sağlıyor, ekipler günlük 100 ton temiz su dağıtıyor; ayrıca psikososyal destek ve uzuv kaybı yaşayanlar için yürütülen protez projesi gibi sağlık hizmetleri devam ediyor. Yılmaz, dünyada Gazze'ye en çok yardım yapan ülkeler arasında olduklarını ancak yardımların ihtiyacın altında kaldığını dile getirdi.

Yılmaz, Mısır temasları kapsamında Kahire'deki Filistin Kızılayı Hastanesi ile El Nas Hastanesi'nde tedavi gören Gazzeli hastaları da ziyaret etti. Burada, Kahire'deki Filistin Kızılayı Hastanesi'nde tedavi gören hastalar için yaklaşık 3,2 milyon lira bütçeli yeni bir hasta destek programı başlatılacağını açıkladı.

TÜRK KIZILAY GENEL BAŞKANI FATMA MERİÇ YILMAZ, GAZZE'YE YÖNELİK İNSANİ YARDIMLARIN ÖNEMLİ BİR GEÇİŞ NOKTASI OLAN REFAH SINIR KAPISI'NDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.