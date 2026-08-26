Kırtasiyelerde hijyen ve etiket uyumu için kapsamlı denetim

Kırtasiye denetimleri kent genelinde yürütüldü

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okulların açılması öncesinde kent genelinde faaliyet gösteren kırtasiyelerde kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Denetimler, halk sağlığı ve tüketici haklarının korunması amacıyla planlı bir şekilde yapıldı.

Denetimin kapsamı:

Ekipler, işyerlerindeki genel temizlik şartlarını yerinde inceledi; ürünlerin etiket bilgileri ile kasa fiyatlarını karşılaştırarak ürün etiket ve kasa fiyatları arasında uyumsuzluk olup olmadığını kontrol etti. Uygun olmayan uygulamalar tespit edilirse gerekli idari işlemlerin yapılacağı belirtildi.

Vatandaş bilgilendirmesi ve iletişim:

Denetimlerin belirli takvim dahilinde devam edeceğini bildiren görevli yetkililer, vatandaşların olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde 153 numaralı Zabıta Müdürlüğü telefonuyla iletişime geçebileceklerini açıkladı. Yetkililer, ihbarların hızlı değerlendirilip müdahale edileceğini ifade etti.

Yerel yönetim tarafından yürütülen bu tür denetimler, özellikle eğitim döneminin başlangıcında tüketicilerin korunmasına ve kırtasiye sektöründe standartların uygulanmasına katkı sağlıyor.

ZABITA EKİPLERİNDEN OKUL ÖNCESİ KIRTASİYE DENETİMLERİ