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Tut semalarında termallerle uzun soluklu uçuş deneyimi

Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun Tut'taki kursuna 20 ilden 30 sporcu katıldı; ilçenin termal rüzgarları pilotlara saatler süren uçuş imkanı sundu.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:00

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tut semalarında termallerle uzun soluklu uçuş deneyimi

Tut ilçesi gökyüzünde doğal bir uçuş parkuruna dönüştü

Adıyaman'ın Tut ilçesinde, Türkiye Hava Sporları Federasyonu öncülüğünde düzenlenen yamaç paraşütü eğitimleri, bölgenin termal yapısının sunduğu avantajlarla dikkat çekti. 20 farklı ilden 30 sporcu katılımıyla gerçekleştirilen programda, ilçenin yüksek noktalarından yapılan kalkışlar sonrası sporcular Besni ve Gölbaşı üzerinde uçuş gerçekleştiriyor ve yeniden Tut'a iniş yapıyor.

Eğitim programı ve uygulamalar:

Yaklaşık iki hafta süren eğitimler boyunca katılımcılara hem teorik bilgiler hem de uygulamalı uçuş eğitimi verildi. Programı yürüten ekipte Murat Nalbat ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu'na bağlı antrenörler yer aldı. Eğitimin amacı, katılımcıların temel uçuş tekniklerini öğrenmesi ve başarılı olanların profesyonel pilotluk belgesi almaya hak kazanmasının sağlanması olarak belirtildi.

Bölgenin potansiyeli ve sürdürülebilir planlar:

Tut'un coğrafi yapısı ve termal hava akımları, sporculara 3-4 saat sürebilen uzun uçuşlara izin veriyor. Bu özellik, ilçeyi sadece eğitim amaçlı bir merkez haline getirmiyor; aynı zamanda bölgenin hava sporları turizmine kazandırılması için önemli bir fırsat sunuyor. Yerel yönetimler olan Tut Belediye Başkanlığı, Tut Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Tut Kaymakamlığı'nın katkılarıyla düzenlenen etkinliklerin, önümüzdeki dönemlerde düzenli olarak tekrarlanmasının hedeflendiği vurgulandı.

Organizasyonun başarılı geçmesi, hem sporcuların deneyim kazanmasına hem de Tut'un yamaç paraşütü açısından tanınmasına katkı sağladı. Bölgede oluşturulacak düzenli programlar ve altyapı destekleriyle Tut'un ulusal çapta bir hava sporları destinasyonu haline gelmesi bekleniyor.

TÜRKİYE HAVA SPORLARI FEDERASYONU TARAFINDAN, ADIYAMAN’IN TUT İLÇESİNDE DÜZENLENEN YAMAÇ PARAŞÜTÜ...

TÜRKİYE HAVA SPORLARI FEDERASYONU TARAFINDAN, ADIYAMAN’IN TUT İLÇESİNDE DÜZENLENEN YAMAÇ PARAŞÜTÜ EĞİTİMLERİNE 20 FARKLI İLDEN 30 SPORCU KATILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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