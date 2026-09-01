Adalet bakan yardımcısı Tuncay’dan Eskişehir valiliğine nezaket ziyareti

Çeşitli programlara katılmak üzere Eskişehir’e gelen Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay ve beraberindeki heyet, kentte resmi temaslarda bulundu. Valilik girişinde Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz tarafından karşılanan Tuncay, ziyaret kapsamında Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı.

Ziyarette ele alınan konular:

Toplantıda öncelikli olarak adli hizmetlerin yürütülme biçimi, kurumlar arası koordinasyon ve devam eden çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar, mevcut uygulamaların etkinliği ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yaptı.

Vali Yılmaz’ın değerlendirmesi:

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, ziyaretin kendileri için memnuniyet verici olduğunu belirterek Bakan Yardımcısı Tuncay’a teşekkür etti. Görüşme, yerel yönetim ile adli kurumlar arasındaki iletişimin sürdürülmesi ve ortak çalışma zemininin korunması açısından önem taşıdı.

Ziyaret, hem protokol gerekliliklerini yerine getirme hem de sahadaki uygulamaların paylaşılması açısından kısa ama yoğun bir temas olarak kayda geçti. Taraflar, ilerleyen dönemde devam edecek iş birliklerine açık olduklarını vurguladı.

ÇEŞİTLİ PROGRAMLARA KATILMAK ÜZERE ESKİŞEHİR'E GELEN ADALET BAKAN YARDIMCISI CAN TUNCAY VE BERABERİNDEKİ HEYET, VALİ DR. ERDİNÇ YILMAZ'A ZİYARETTE BULUNDU.