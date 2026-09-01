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Dumlupınar Üniversitesi'nde kontenjanlar aşıldı: yerleşme oranı yüzde 102,85 oldu

2026 YKS yerleştirmesinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 6.238 kontenjana 6.416 öğrenci yerleştirerek genel doluluğu yüzde 102,85'e çıkardı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 15:26

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Dumlupınar Üniversitesi'nde kontenjanlar aşıldı: yerleşme oranı yüzde 102,85 oldu

Dumlupınar Üniversitesi yerleştirme sonuçları:

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) toplam 6.238 kontenjana karşılık 6.416 öğrenci yerleştirilmesiyle genel doluluk oranını %102,85 olarak açıkladı. Üniversitenin yayımladığı veriler, bazı programlarda kontenjanların üzerinde yerleştirme yapıldığını gösteriyor.

program türlerine göre dağılım:

Lisans programlarında 2.541 kontenjana 2.569 öğrenci yerleşirken, lisans doluluk oranı %101,10 olarak kaydedildi. Ön lisans programlarında ise 3.697 kontenjana 3.847 öğrenci yerleşti ve ön lisans doluluk oranı %104,06 ile lisansın üzerinde gerçekleşti.

meslek yüksekokulları ve yerleşme eğilimleri:

DPÜ bünyesindeki bazı meslek yüksekokullarında tüm kontenjanların dolduğu, hatta belirli programlarda kontenjan sayısının üzerinde yerleştirme yapıldığı bildirildi. Bu dağılım, 2026 YKS sonuçlarının üniversitede özellikle ön lisans programlarına yönelik tercih yoğunluğunu yansıttığını ortaya koyuyor.

Üniversitenin açıkladığı rakamlar, kayıt ve yerleşim süreçlerinin ardından öğrenci sayısındaki artışın eğitim-öğretim planlaması, altyapı ve hizmet sunumu açısından değerlendirilmesini gerektirecek. DPÜ yetkilileri tarafından yapılacak kayıt işlemleri ve izleme çalışmaları, kontenjan aşımlarının etkilerini netleştirecek.

DPÜ’DE 2026 YKS KONTENJANLARI DOLDU

DPÜ’DE 2026 YKS KONTENJANLARI DOLDU

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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