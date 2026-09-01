Kökeninden şampiyonlar yetiştirmeyi amaçlayan Mestanlı Spor Kulübü yola çıktı

Kulübün kuruluşu ve hedefleri:

Mestanlı ve Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği öncülüğünde kurulan Mestanlı Spor Kulübü, 1 Ekim 2025 tarihinde tescil edilerek resmi faaliyetlerine başladı. Kuruluş çalışmaları yaklaşık bir yıl önce başlatılmış; zorunlu genel kurul süreci tamamlandıktan sonra kulüp sahaya indi. Yönetim, kulübün temel misyonunu Türk Milli Takımı’na yeni sporcular kazandırmak olarak belirledi ve bu hedef doğrultusunda halter ve masa tenisi branşlarına öncelik verdi.

Masa tenisi çalışmaları:

Masa tenisi branşında kulübün çalışmaları, uzun yıllar DSİ Nilüfer Spor ve Türkiye Milli Takımı bünyesinde sporcu yetiştiren, uluslararası müsabakalarda Bursa ve Türkiye’yi temsil etmiş olan Hikmet Hocaoğlu ile başladı. Mestanlı doğumlu olan Hocaoğlu, kulüpte fahri antrenör olarak görev üstlendi ve kısa süre içinde genç kızlardan oluşan bir takım kurdu.

Beş aydır düzenli antrenman yapan takımın kadrosu; kaptan Şerife Yıldız, Edanur Kaya, Hacer Yusuf ve Sudenur Dönmez şeklinde belirlendi. Bu ekip, 4-6 Eylül tarihlerinde Sakarya'da gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası Bölge Yarışmaları'nda kulübü temsil edecek. Kulüp yönetimi ve dernek yetkilileri, bu kısa sürede oluşturulan kadronun resmi organizasyonda yer almasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Halter programı ve işbirlikleri:

Halter branşında ise program, dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyatlarda Naim Süleymanoğlu'nun takım arkadaşı olan Sunay Bulut liderliğinde yürütülüyor. Bulut, Süleymanoğlu'nun hayatının son döneminde yanında bulunmuş ve ömrünü haltere adamış bir isim olarak kulübün halterci yetiştirme çalışmalarını üstlendi. Kulübün amacı, adını tarihe yazdırmış sporcuların izinden giderek yeni Naim'ler ve Halil'ler yetiştirmek olarak özetleniyor.

Bu kapsamda özellikle göçmen nüfusunun yoğun olduğu Kestel ilçesindeki Toplu Konutlar Ortaokulu ile işbirliği planlanıyor. Okul yönetimi ve beden eğitimi öğretmenlerinin projeye olumlu yaklaşımı üzerine, okulların açılmasıyla birlikte yetenek taraması ve seçmeler yapılacak; uygun bulunan sporcular antrenmanlara dahil edilecek. Halter branşında genç kızlar kategorisinde en az bir sporcunun Sunay Bulut yönetiminde çalışmalara başladığı bildirildi.

Yönetim ve beklentiler:

Mestanlı Spor Kulübü Başkanı Sebile Efe Tunçakın ile Mestanlı ve Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mestaniye Efe, kısa sürede oluşturulan ekiplerin ilk resmi organizasyonlarda yer almasının kulüp için gurur verici olduğunu vurguladı. Yönetim, antrenörlere teşekkür ederken önümüzdeki dönemde düzenlenecek seçmeler, okul işbirlikleri ve bölge müsabakalarının kulübün hedeflerine ulaşmasında belirleyici olacağını belirtti. Kulüp, planlı bir altyapı çalışmasıyla hem masa tenisi hem de halterde milli düzeye yeni sporcular kazandırmayı hedefliyor.

MESTANLI VE YÖRESİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÖNCÜLÜĞÜNDE KURULAN MESTANLI SPOR KULÜBÜ, HALTER VE MASA TENİSİNDE TÜRK MİLLİ TAKIMI'NA YENİ SPORCULAR KAZANDIRMAK AMACIYLA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI. KULÜP, ÖZELLİKLE MESTANLI DOĞUMLU DÜNYA VE OLİMPİYAT ŞAMPİYONU NAİM SÜLEYMANOĞLU İLE DÜNYA VE OLİMPİYAT ŞAMPİYONU HALİL MUTLU GİBİ BAŞARILI SPORCULARIN İZİNDEN YENİ ŞAMPİYONLAR YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYOR.