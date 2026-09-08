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Adalı Kart sahiplerine kırtasiyede yüzde 10 indirim

Kuşadası'nda Adalı Kart uygulamasına İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki bir kırtasiye daha katıldı; yeni eğitim yılı öncesi öğrenci ve velilere yüzde 10 indirim sunulacak.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 10:22

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EDİTÖR: Serkan Varol

Adalı Kart sahiplerine kırtasiyede yüzde 10 indirim

Adalı Kart uygulamasına bir kırtasiye daha eklendi

Kuşadası Belediyesi'nin sosyal belediyecilik uygulaması Adalı Kart, kullanıcılarına sunduğu ayrıcalıkları genişletmeye devam ediyor. Kentte yaşayanların faydalandığı kart sistemine son olarak İkiçeşmelik Mahallesi'nde bir kırtasiye dahil oldu. Bu katılımla birlikte, Adalı Kart sahipleri okul alışverişlerinde yüzde 10 indirim avantajından yararlanacak.

Uygulamanın kapsamı ve etkisi:

Adalı Kart, Başkan Ömer Günel tarafından yaklaşık 2,5 yıl önce hayata geçirilmişti ve kullanıcı sayısı ile üye iş yeri sayısı giderek artıyor. Sistem, hem kent sakinlerine ekonomik kolaylık sağlıyor hem de işletmelere hareketlilik getiriyor. Yeni dönem öncesi kırtasiyenin katılımı, öğrenciler ve veliler için bütçe desteği anlamına geliyor.

İşletme açıklaması ve beklentiler:

İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki kırtasiyenin işletmecisi Murat Taş, Adalı Kart ailesine katılmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Taş, ‘Öncelikle Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür ederiz. Adalı Kart, kentimizde birçok farklı sektörde kullanıcılarına avantaj sağlıyor. Biz de kırtasiye olarak artık öğrenci ve velilerimizin bütçelerine katkı sunacağız. Tüm öğrencilerimize de eğitim hayatlarında başarılar diliyorum’ dedi.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala gelen bu adım, hem tüketicinin cebine hem de yerel ekonomiye olumlu bir katkı sağlaması bekleniyor. Adalı Kart uygulamasına katılan iş yerlerinin sayısının artması, kartın benimsenmesini ve günlük hayatta sağladığı faydanın genişlemesini işaret ediyor.

KUŞADASI BELEDİYESİ’NİN HEMŞEHRİ KARTI OLAN ADALI KART’TAN ÖĞRENCİ VE VELİLERE MÜJDELİ HABER...

KUŞADASI BELEDİYESİ’NİN HEMŞEHRİ KARTI OLAN ADALI KART’TAN ÖĞRENCİ VE VELİLERE MÜJDELİ HABER GELDİ. BU KAPSAMDA UYGULAMAYA SON OLARAK BİR KIRTASİYE DAHA KATILDI. İŞLETME, ADALI KART SAHİPLERİNE YAPTIKLARI OKUL MALZEMESİ ALIŞVERİŞİNDE, YÜZDE 10 İNDİRİM SUNMAYA BAŞLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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