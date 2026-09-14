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Salah Maçka'da: Sümela'dan yaylalara kısa mola

Trabzonspor'un yıldızı Mohamed Salah, Maçka'da Sümela Manastırı'nı gezip yaylalarda temiz havayı soluyarak futbol temposundan kısa bir mola verdi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 22:25

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Salah Maçka'da: Sümela'dan yaylalara kısa mola

Salah Maçka'da: Sümela'dan yaylalara kısa mola

Trabzonspor'un bordo-mavili formasıyla dikkat çeken Mısırlı yıldız Mohamed Salah, yoğun maç ve antrenman takviminin arasında kalan bir günde Trabzon'un tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetti. Maçka ilçesinde başlayan gezi, şehrin simgelerinden biri olan Sümela Manastırı'nda sürdü; Salah burada hem tarihle yüzleşti hem de bölgenin manzarasını yakından izleme fırsatı buldu.

sümela manastırı'nda tarihi bir durak:

Sarp kayalıklar üzerine kurulmuş olan Sümela Manastırı'nı gezen Salah, yapının mimarisi ve bölgenin kültürel dokusuna ilgi gösterdi. Ziyaret sırasında manastırın bulunduğu konumun sunduğu panoramik görüntüler, yıldız oyuncunun fotoğraf ve paylaşımlarında öne çıktı. Maçka, Trabzon'un önemli turizm merkezlerinden biri olarak Salah'ın rotasında yer aldı.

yaylalarda dinlenme ve sosyal medyada yankı:

Sümela ziyaretinin ardından rota yaylalara çevrildi; Salah burada temiz hava ve doğal peyzaj eşliğinde dinlendi. Kısa süreli bu kaçamak, futbolcunun moral ve enerji depolaması açısından dikkat çekti. Trabzonspor taraftarları ziyaretlere ilgi gösterirken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı. Bu ziyaret, Salah'ın hem takımla olan yoğun temposundan bir mola alması hem de Trabzon'u daha yakından tanıması açısından önem taşıdı.

Genel olarak Mohamed Salah'ın Maçka ve yayla turu, bölge turizmine dair olumlu bir görünüm sunarken, bordo-mavili taraftarların ve sosyal medya takipçilerinin ilgisini çekti.

TRABZONSPOR’UN DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZI MOHAMED SALAH, BORDO-MAVİLİ TAKIMIN YOĞUN MAÇ VE ANTRENMAN...

TRABZONSPOR’UN DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZI MOHAMED SALAH, BORDO-MAVİLİ TAKIMIN YOĞUN MAÇ VE ANTRENMAN TEMPOSUNDAN FIRSAT BULDUĞU SIRADA TRABZON’UN TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ KEŞFETTİ. MISIRLI YILDIZ, MAÇKA İLÇESİNDE BULUNAN TARİHİ SÜMELA MANASTIRI’NI ZİYARET ETTİKTEN SONRA YAYLALARA ÇIKARAK TEMİZ HAVANIN VE DOĞANIN KEYFİNİ ÇIKARDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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