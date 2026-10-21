Adana ortak akılla 312 projeyle kalkınma rotasını çizdi

Adana Kalkınma Programı kamuoyuna tanıtıldı

Adana Valiliği tarafından kentteki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında, şehrin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik hazırlanan Adana Kalkınma Programı paylaşıldı. Toplantıya Adana Valisi Mustafa Yavuz, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı. Program, kent paydaşlarının katkı ve katılımıyla, ortak akıl ekseninde hazırlanmış çalıştay sonuçlarını, kalkınma hedeflerini ve hayata geçirilmesi planlanan proje ile yatırımları içeriyor.

programın kapsamı:

Sunumda programın; eğitimden istihdama, üretim desteklerinden altyapı ve sosyal projelere kadar geniş bir yelpazeyi hedeflediği belirtildi. Çalıştaylarda ortaya çıkan öneriler çerçevesinde 300’den fazla somut proje hazırlandığı vurgulandı. Katılımcılar, projelerin uygulama önceliklerinin belirlenmesi, kaynakların etkin kullanımı ve yerel aktörlerin süreçlere dahil edilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

Toplantıda, programın sadece ekonomik büyümeyi değil, sosyal faydayı da gözeten bir yaklaşım taşıdığı; kalkınmanın bir çocuğun daha iyi eğitim alabilmesi, bir gencin kendi şehrinde iş kurabilmesi, bir üreticinin alın terinin değer bulması ve bir fabrikanın daha fazla istihdam sağlaması gibi somut hedeflerle tanımlandığı aktarıldı.

valinin mesajı:

Vali Mustafa Yavuz konuşmasında, şehirlerin yalnızca fiziksel yatırımlarla büyümediğini belirterek, "Şehirler yalnızca yollarla, binalarla ve yatırımla büyümez. Şehirleri büyüten insandır, akıldır, emektir, cesarettir, ortak bir irade ve hayaldir" dedi. Yavuz, programın "Adana’nın ortak aklının bir ürünü" olduğunu vurguladı ve "Elimizde 300’den fazla somut proje bulunmaktadır" ifadesini kullandı.

Vali Yavuz ayrıca, tanıtmayı amaçladıkları proje sayısını 312 olarak ifade ederek, sayıların değişebileceğini, önemli olanın projelerin arkasındaki umudun görülmesi olduğunu kaydetti. Konuşmasında, kentin her mahallesine ulaşma hedefiyle hareket edileceğini dile getirerek, "Adana’nın 831 mahallesinde, her sokak ve her kapısında olmamız lazım. Tek başımıza hızlı gidebiliriz, hep birlikte çok daha uzağa gidebiliriz" çağrısında bulundu.

Toplantı, programın önümüzdeki dönemde uygulanması planlanan proje adımlarının ve iş birliği mekanizmalarının tartışılmasıyla sona erdi. Katılımcılar, programın izlenmesi, ölçülmesi ve raporlanmasına yönelik sürecin şeffaf biçimde işletilmesinin önemine dikkat çekti.

ADANA’NIN EKONOMİK VE SOSYAL AÇIDAN KALKINMASINA YÖNELİK HAZIRLANAN “ADANA KALKINMA PROGRAMI”, KAMUOYUNA TANITILDI.