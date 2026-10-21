Adana'da kasada oturan çocuğa kurşun: 17 yaşındaki şüpheli yakalandı

Adana'da saldırı ve yakalama

Olay, önceki gün Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre motosikletle iş yeri önüne gelen şüphelilerden biri içeri girip kasada oturan 15 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu'na tabancayla ateş etti. Vurulan çocuk, babası Ercüment Musaoğlu tarafından hastaneye götürüldü ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın gelişimi:

Görgü ve güvenlik kamerası görüntülerine göre saldırgan motosikletten inip doğrudan kasada oturan çocuğa yönelik ateş açtı. Açılan ateşin ardından şüpheli motosikletle olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine polis ekipleri bölgede inceleme yaptı.

emniyetin çalışması:

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve iş yeri güvenlik kamera kayıtlarını değerlendirerek saldırıyı gerçekleştiren kişinin 17 yaşındaki A.E. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla A.E. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADANA'DA AİLESİNİN İŞ YERİNDE KASADA OTURAN 15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU SİLAHLA BAŞINDAN VURARAK AĞIR YARALANAN 17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI.