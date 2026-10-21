Döküm sanayisinde 3 milyon ton kapasiteyle dünya ve Avrupa sıralamasında üst sıralardayız

Ticaret Bakanı Bolat’ın kapanış konuşması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 19-21 Ekim tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 76’ncı Dünya Döküm Kongresinin kapanış programında Türkiye’nin döküm sektörüyle ilgili kapsamlı veriler paylaştı. Kongre, sektördeki teknolojik dönüşüm, sürdürülebilir üretim uygulamaları ve küresel ticaret ağlarının güçlendirilmesi başlıklarını uluslararası temsilcilerle masaya yatırdı.

Kongrenin odağı ve sektörün stratejik rolü:

Bolat, döküm sanayisinin otomotiv, savunma, beyaz eşya, havacılık, enerji ve makine imalatı gibi pek çok stratejik sektörün temel girdisini sağladığını vurguladı. Türkiye’nin son 20-25 yıldaki kalkınma sürecinde metale bağlı sektörlerin kritik bir rol oynadığını belirten Bolat, bu alanlarda ülkenin pek çok segmentte ilk 12, bazılarında ise ilk 5 içinde yer aldığını söyledi.

Üretim, kapasite ve ihracat rakamları:

Bakan Bolat, Türkiye’nin döküm sanayisinin üretim kapasitesinin 3 milyon ton olduğunu açıkladı. Buna karşılık, 2025 yılında gerçekleşen fiili üretimin 2 milyon 300 bin ton seviyesinde olduğunu ve bu üretimin yaklaşık 8 milyar avro değerinde bulunduğunu kaydetti. İhracat açısından ise 1 milyon 640 bin ton malzeme, 6,1 milyar avro tutarında dış satışa dönüştü; toplam üretimin miktar bazında %71’i, değer bazında %76’sı ihraç ediliyor.

Bolat ayrıca Türkiye’nin döküm sektörü bakımından küresel ve bölgesel sıralamasına da değinerek, kapasite üzerinden değerlendirmede Türkiye’nin dünyada 7’nci, Avrupa’da 2’nci sırada yer aldığını aktardı. Döküm sanayisinin 200’den fazla ülkeye ulaşan ihracat ağı sayesinde Türkiye’nin üretim gücünü uluslararası pazarlara yansıttığını belirtti.

Küresel görünüm ve ekonomik perspektif:

Bakan, küresel ekonomik büyüme ve ticaret eğilimlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. IMF'nin 2026 için %3,1'lik büyüme tahminine atıfta bulunan Bolat, geçen yıl büyümenin %3,5 olarak gerçekleştiğini hatırlattı. Dünya Ticaret Örgütünün ise 2025 için öngördüğü %4,9 ticaret artış tahminini güncelleyerek bu yıl için %3,9 seviyesinde bir artış beklendiğini açıkladığını belirtti.

Türkiye’nin makroekonomik konumuna dair verdiği bilgilerde Bolat, ülkenin satın alma gücü paritesine göre dünyada 11’inci büyük ekonomi olduğunu, 2003’te bu sıralamanın 18’inci olduğunu söyledi. Cari fiyatlar ve döviz kurları temelindeki sıralamada ise 2003’te 21’inci olan Türkiye’nin geçen yıl itibarıyla 16’ncı sıraya yükseldiğini ifade etti. Ekonomik büyüklüğün 1,7 trilyon dolar seviyesine ulaştığını ve 2002’deki 238 milyar dolar ile kıyaslandığında dolar bazında 7 kattan fazla artış yaşandığını vurguladı.

Bolat, Türkiye’nin büyümesinde ekonomik reformlar, Batı sanayileriyle tedarik zinciri entegrasyonu ve ihracata dayalı büyüme modelinin etkili olduğunu belirtti. Ayrıca dış ticaret verilerini değerlendirirken, mal ve hizmet ihracatının birleşik tutarının yıllıklandırılmış olarak 409 milyar dolar ve toplam dış ticaret hacminin 860 milyar dolar olduğunu, ihracatın milli gelir içindeki payının ise %25 seviyesinde gerçekleştiğini söyledi.

Kapanışta Bolat, döküm sanayisinin üretim kapasitesi, ihracat performansı ve teknoloji odaklı dönüşümüyle Türkiye’nin küresel değerde daha güçlü bir oyuncu olma yönündeki pozisyonunu sürdürdüğünü vurguladı.

Bakan Bolat: ‘‘Türkiye’nin döküm sanayisi sektöründe üretim kapasitesi 3 milyon ton’’