Abdurrahmanlar mevkisinde devrilen otomobilde iki kişi yaralandı

Abdurrahmanlar mevkisinde otomobil devrildi

Aydın’ın Germencik ilçesinde, Aydın-İzmir otoyolu Abdurrahmanlar mevkiinde bir otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gerçekleşen kazada, araçta bulunan kişilerden iki kişi yaralandı. Kazaya karışan aracın plaka numarası 34 BT 5917 olarak bildirildi.

olaya müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içindekiler vatandaşların da yardımıyla çıkarıldı ve yaralılar ambulansla hastaneye nakledildi. İtfaiye ekipleri kaza bölgesinde araç ve çevre güvenliğini sağladı.

soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili inceleme ve tutanak işlemleri devam ediyor. Kazanın oluş nedeni ve olası ihmaller yetkili birimler tarafından araştırılıyor.

AYDIN’DA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 2 YARALI