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Mavi listenin seçtiği isim meclis oylamasına sunuluyor: Ece Baysal Güngör

Marmaris Ticaret Odası'nda Mavi Liste, 13 komiteden 11'ini kazanıp 30 meclis üyesinin ortak kararıyla avukat Ece Baysal Güngör'ü başkan adayı gösterdi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 18:18

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Mavi listenin seçtiği isim meclis oylamasına sunuluyor: Ece Baysal Güngör

Marmaris Ticaret Odası'nda başkan adayı netleşti

18 Ekim'de gerçekleştirilen meslek komitesi seçimlerinde güçlü bir sonuç elde eden Mavi Liste, yönetim adayını belirledi. Listeden seçilen 30 meclis üyesi ortak bir kararla avukat Ece Baysal Güngör'ü başkan adayı olarak öne çıkardı.

Aday belirleme süreci:

Seçimler 18 Ekim tarihinde tamamlandı ve Mavi Liste 13 meslek komitesinin 11'inde zafer elde etti. Bu sonuç, liste içindeki uzlaşı süreçlerini hızlandırdı ve meclis üyelerinin ortak tercihinin oluşmasına zemin hazırladı. Ortak karar mekanizmasıyla belirlenen aday, örgütte birlik mesajı verilmesini sağlıyor.

Güngör'ün deneyimi ve destek:

Ece Baysal Güngör, geçtiğimiz dönem Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı ve halen TOBB bünyesindeki AB Uyum Komisyonu üyesi olarak çalışıyor. Mevcut başkan S. Mutlu Ayhan'ın da desteğini alan Güngör, 24 Ekim Cumartesi günü yapılacak meclis oylamasında üyelerin onayına sunulacak.

Oylamanın ardından Marmaris Ticaret Odası'nın yeni dönem başkanı kesinleşecek; meclis oylaması sonucu, kurumun önümüzdeki dönemde izleyeceği yol için belirleyici olacak.

MARMARİS TİCARET ODASI’NDA 18 EKİM’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN MESLEK KOMİTESİ SEÇİMLERİNDE 13 KOMİTENİN...

MARMARİS TİCARET ODASI’NDA 18 EKİM’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN MESLEK KOMİTESİ SEÇİMLERİNDE 13 KOMİTENİN 11’İNİ KAZANAN MAVİ LİSTE, BAŞKAN ADAYINI BELİRLEDİ. LİSTEDEN SEÇİLEN 30 MECLİS ÜYESİNİN ORTAK KARARIYLA AVUKAT ECE BAYSAL GÜNGÖR İSMİNDE UZLAŞI SAĞLANDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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