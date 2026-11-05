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Adana'da eş zamanlı baskında silahlar ve bin litre kaçak alkolle 4 kişi gözaltında

Adana'da jandarma iki adreste yaptığı operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah, bin 77 fişek ve bin litre kaçak alkol ele geçirerek 4 kişiyi gözaltına aldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 15:40

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adana'da eş zamanlı baskında silahlar ve bin litre kaçak alkolle 4 kişi gözaltında

operasyonun ayrıntıları:

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında merkez Seyhan ilçesinde belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan planlı çalışmalar sonucunda adreslerde arama yapıldı ve el konulan malzemeler ile şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda 8 adet ruhsatsız tabanca, bin 77 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bin litre kaçak alkol ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatın türü ve miktarı jandarma raporlarına geçirildi.

şüpheliler ve soruşturma:

Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor ve jandarma ekipleri el koyulan malzemelerin kaynağı ile olası bağlantıları araştırıyor.

Yetkililer, kaçakçılıkla mücadelenin sürdüğünü ve benzer olayların önlenmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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