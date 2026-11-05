Kurtalan'da kumar oynatılan mekâna baskın: ifadelerin ardından dört kişi serbest

Operasyon detayları:
Siirt'in Kurtalan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, bir iş yerinde kumar oynatıldığı tespit edildi. Polis ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Gözaltılar ve ifadeler:
Operasyon sırasında 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldıkları bildirildi.
İş yerine uygulanan işlem:
İş yeri hakkında, kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama kapsamında cezai işlem uygulandığı öğrenildi.
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