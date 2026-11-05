Adıyaman’da trafikte kimlik bilmecesi: sürücü farklı kişi bilgileri verdi

Denetimde kimlik uyuşmazlığı

Adıyaman merkezinde gerçekleştirilen rutin trafik denetimi sırasında, sürücüsünün kimliğini ibraz edememesi ve verdiği bilgilerin uyuşmaması dikkat çekti. Olay, Bahçelievler Mahallesi YSE ışıkları mevkiinde meydana geldi.

Olayın ayrıntıları:

Trafik ekiplerinin durdurduğu 02 AEU 494 plakalı motosikletin sürücüsünden kimlik istenmesi üzerine, üzerinde kimlik bulunmadığını belirtti. Ekiplerin talebi üzerine sürücü, farklı kişilere ait olduğunu belirttiği kimlik bilgilerini ve kimlik numaralarını verdi. Polis, bu bilgileri sorguladığında verilen kimlik bilgilerinin sürücüye ait olmadığı sonucuna ulaştı.

Polisin tespit süreci:

Ekipler, verilen farklı kimlik bilgileri üzerinden tekrar tekrar sorgulama yaptı; ancak hiçbir kontrolde sürücünün gerçek kimlik bilgilerine ulaşılamadı. Kimlik tespitinin yapılması ve ifadesinin alınması amacıyla motosiklet sürücüsü, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili olarak idari ve adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ADIYAMAN’DA TRAFİK DENETİMİ SIRASINDA POLİS EKİPLERİNE FARKLI KİŞİLERE AİT KİMLİK BİLGİLERİ VEREN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, KİMLİK TESPİTİNİN YAPILMASI AMACIYLA EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ.