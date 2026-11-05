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Keban kırsalında nadir kare: anne vaşak ve iki yavru

IUCN kırmızı listesinde yer alan anne vaşak ve 2 yavrusu Elazığ Keban ilçesi Bahçeli köyü kırsalında cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 15:47

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 16:00

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EDİTÖR: Aslı Han

Keban kırsalında nadir kare: anne vaşak ve iki yavru

Kayıt sahası ve gözlemler:

Elazığ’ın Keban ilçesi Bahçeli köyü kırsalında bir anne vaşak ile 2 yavrusu cep telefonu kamerasına yansıdı. Arazide bir süre dolaşan hayvanlar, izleyenlerin gözleri önünde kısa bir süre sonra gözden kayboldu.

görüntülerin içeriği:

Kayda yansıyan görüntülerde anne vaşak ile yavrularının birlikte gezdiği, araziyi keşfettikleri anlar yer alıyor. Görüntüler cep telefonu kamerasi ile kaydedildi ve bölgeden geçenlerce gözlemlendi.

koruma statüsünün önemi:

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan türlerden biri olması, bu kayıtların dikkate değer olmasını sağlıyor. Söz konusu görüntüler, bölgedeki vahşi yaşam varlığının somut bir kaydı olarak değerlendiriliyor.

ELAZIĞ’DA VAŞAK VE 2 YAVRUSU CEP TELEFONU KAMERASI İLE GÖRÜNTÜLENDİ

ELAZIĞ’DA VAŞAK VE 2 YAVRUSU CEP TELEFONU KAMERASI İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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