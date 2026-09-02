Nazilli'de kavşakta motosiklete kaçınma manevrası yapan araç direğe çarptı, dört kişi yaralandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, Aydın-Denizli kara yolundaki Dallıca Kavşağı'nda kontrolden çıkan bir otomobil direğe çarparak devrildi. Olayda Hyundai marka aracın 09 ALJ 139 plakalı olduğu ve araçtakilerin yaralandığı bildirildi.

Kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, sürücü kavşakta motosiklete çarpmamak için manevra yaptı. Yapılan hamle sonrasında araç aydınlatma direğine çarparak devrildi ve otomobil paramparça oldu. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve arama çalışması:

Kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen motosiklet sürücüsünün yakalanması için ekiplerin çalışma başlattığı, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netleşeceğini bildirdi.

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