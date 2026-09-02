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Nazilli'de kavşakta motosiklete kaçınma manevrası yapan araç direğe çarptı, dört kişi yaralandı

Dallıca Kavşağı'nda motosiklete çarpmamak için manevra yapan Hyundai 09 ALJ 139 plakalı araç direğe çarparak devrildi; dört kişi yaralandı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Nazilli'de kavşakta motosiklete kaçınma manevrası yapan araç direğe çarptı, dört kişi yaralandı

Nazilli'de kavşakta motosiklete kaçınma manevrası yapan araç direğe çarptı, dört kişi yaralandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, Aydın-Denizli kara yolundaki Dallıca Kavşağı'nda kontrolden çıkan bir otomobil direğe çarparak devrildi. Olayda Hyundai marka aracın 09 ALJ 139 plakalı olduğu ve araçtakilerin yaralandığı bildirildi.

Kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, sürücü kavşakta motosiklete çarpmamak için manevra yaptı. Yapılan hamle sonrasında araç aydınlatma direğine çarparak devrildi ve otomobil paramparça oldu. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve arama çalışması:

Kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen motosiklet sürücüsünün yakalanması için ekiplerin çalışma başlattığı, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netleşeceğini bildirdi.

NAZİLLİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK DİREĞE ÇARPAN HYUNDAİ MARKA ARAÇ PARAMPARÇA OLURKEN...

NAZİLLİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK DİREĞE ÇARPAN HYUNDAİ MARKA ARAÇ PARAMPARÇA OLURKEN, OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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