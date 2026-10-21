Konak'ta iş yerinden çıkan 672 sikke adli süreci başlattı

Operasyonun özeti

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Konak ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenledi. Aramalar sırasında tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 672 adet sikke ele geçirildi.

Soruşturma süreci:

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, dosyanın kapsamı ve izlenecek hukuki yolların belirlenmesi için işlemler devam ediyor.

Buluntunun niteliği ve beklentiler:

Ele geçirilen sikkelerin "tarihi nitelikte olduğu değerlendirildiği" açıklandı; bu değerlendirme, resmi incelemelerle doğrulanana dek kesinlik taşımıyor. Soruşturmanın ilerleyen safhalarında delillerin değerlendirilmesi ve yasal süreçlere ilişkin kararlar netleşecek.

İZMİR'İN KONAK İLÇESİNDEKİ BİR İŞ YERİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA TARİHİ NİTELİKTE OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN 672 ADET SİKKE ELE GEÇİRİLDİ.