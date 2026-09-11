Adana'da kasklı iki kişi motosikletten inip eve ateş açtı

Gece yarısı evin önünde silahlı saldırı

Olay, saat 03.30 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Olay anına ilişkin görüntüler, mahalleye yönelik saldırının ayrıntılarını ortaya koydu.

Görüntülerde kaskla yüzünü gizleyen 2 kişi bir motosikletle olay yerinin bulunduğu sokağa geliyor. Şüphelilerden biri motosikletten inerek elindeki tabancayla binaya doğru ateş ediyor, daha sonra motosiklete binip bölgeden uzaklaşıyor.

Güvenlik kamerası görüntüleri delil niteliğinde:

Saldırı anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, şüphelilerin geliş-gidiş yönü ve saldırı sırasında izledikleri yöntem hakkında emniyete veri sağlıyor.

Emniyetin soruşturması sürüyor:

Olayla ilgili görsel kayıtlar polisin incelemesine alınırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kamera kayıtları, soruşturmanın ilerleyen safhalarında kimlik tespiti ve delil değerlendirmesinde kullanılacak.

ADANA’DA BİR EVE SİLAHLI SALDIRI ANI ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI. KASKLA YÜZÜNÜ GİZLEYEN ŞÜPHELİ TABANCA İLE EVE ATEŞ AÇIP KAÇTI.