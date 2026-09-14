Tünelde hatalı sollama son anda çarpışmayı engelledi, sürücüye 13 bin 719 lira ceza

Tünelde hatalı sollama ve uygulanan ceza

Karabük-Yenice kara yolunda tünel içinde seyir halindeyken önündeki araçları sollamak amacıyla karşı şeride geçen bir araç, karşı yönden gelen kamyonetle burun buruna geldi. Son anda yapılan manevra ile muhtemel bir çarpışma engellendi.

görüntüler kayda geçti:

Olay anı, tünelden geçen başka bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Kayıtlarda hatalı sollamanın ve tehlikenin boyutu net şekilde görüldü.

inceleme ve idari işlem:

Görüntülerin incelenmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aracın plakasına, hatalı sollama ve trafiği tehlikeye düşürmekten toplam 13 bin 719 TL idari para cezası uyguladı.

KARABÜK-YENİCE KARA YOLUNDA TÜNEL İÇERİSİNDE HATALI SOLLAMA YAPAN ARAÇ PLAKASINA 13 BİN 719 TL TRAFİK CEZASI UYGULANDI.