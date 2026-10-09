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Adana'da kozmetik merkezinde kilitli odalarda kaçak botoks ve reçeteli ilaçlar ele geçirildi

Adana'da güzellik merkezine düzenlenen baskında kilitli odalarda botoks, reçeteli ilaçlar ve gebelik önleyici ürünler ele geçirildi; sorumlu gözaltına alındı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 12:06

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adana'da kozmetik merkezinde kilitli odalarda kaçak botoks ve reçeteli ilaçlar ele geçirildi

baskında ele geçirilenler:

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi Mirzaçelebi Sokak'ta bulunan bir güzellik merkezine, kaçak botoks malzemesi ve reçeteli ilaç satıldığı ihbarı üzerine Seyhan Belediyesi Zabıta ekipleri ile Seyhan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ortak bir baskın düzenledi.

kilitli odalarda bulunan malzemeler:

Denetimde, iş yerinin bir odasında çok sayıda ilacın depolandığı tespit edilirken kilitli iki odada reçeteli ve reçetesiz olmak üzere çok sayıda ilaç ele geçirildi. İncelemede ayrıca botoks ilaçları, gebelik önleyici ürünler ve mevzuata aykırı olduğu değerlendirilen çeşitli malzemelerin bulunduğu belirlendi.

el koyma ve gözaltı işlemi:

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen tüm ilaçlara imha edilmek üzere el koydu. İşletme sorumlusu ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

ADANA’DA BİR GÜZELLİK MERKEZİNE YAPILAN BASKINDA KİLİTLİ ODALARDA BOTOKS İLAÇLARI, GEBELİK...

ADANA’DA BİR GÜZELLİK MERKEZİNE YAPILAN BASKINDA KİLİTLİ ODALARDA BOTOKS İLAÇLARI, GEBELİK ÖNLEYİCİ ÜRÜNLER, REÇETELİ İLAÇLAR VE MEVZUATA AYKIRI YÜZLERCE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ. ÜRÜNLERE EL KONULURKEN İŞLETME SORUMLUSU GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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