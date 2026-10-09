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Nevşehir'de araçlarda usulsüz değişiklik iddiasıyla düzenlenen operasyonda iki şüpheli adli kontrolle serbest

Nevşehir'de araçlarda usulsüz değişiklik iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 12:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Nevşehir'de araçlarda usulsüz değişiklik iddiasıyla düzenlenen operasyonda iki şüpheli adli kontrolle serbest

Nevşehir'de araçlara yönelik operasyon:

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü incelemede, bazı araçlarda usulsüz değişiklik yapıldığı ve şüpheli durumlar olduğu değerlendirildi. Hazırlanan ön raporların adli makamlara sunulmasının ardından konuya ilişkin operasyon kararı alındı.

Operasyonun kapsamı:

Operasyon kapsamında, araçlar ve olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen belgeler üzerinde inceleme yapılmak üzere ele geçirildi. Yapılan çalışmada 2 şüpheli gözaltına alındı ve belge ve delillere ilişkin işlemler başlatıldı.

Soruşturma ve adli süreç:

Savcılığa sunulan dosyada, şüpheliler hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçları kapsamında değerlendirme yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldıkları makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Yetkililer, delillerin incelenmesine devam edildiğini ve soruşturmanın süreceğini bildirdi. Adli kontrol kararının kapsamı ve soruşturmanın ilerleyişi, ilgili makamların değerlendirmelerine göre şekillenecek.

Nevşehir’de change araç operasyonu: 2 şüpheli adli kontrolle serbest

Nevşehir’de change araç operasyonu: 2 şüpheli adli kontrolle serbest

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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