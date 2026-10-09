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Murat Ağırel adliyeye geldi: fon soruşturması kapsamında ifade verecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon soruşturması kapsamında, kamuoyunu yanıltıcı açıklama yaptığı iddiasıyla Murat Ağırel ifade için adliyeye geldi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 12:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Murat Ağırel adliyeye geldi: fon soruşturması kapsamında ifade verecek

Murat Ağırel adliyeye geldi

Gazeteci Murat Ağırel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin ifade vermek üzere adliyeye geldi.

İddianın kapsamı:

Soruşturma, Ağırel'in soruşturmaya ilişkin olarak kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamada bulunduğu iddiası üzerine başlatıldı. İddia metninde yer alan "kamuoyunu yanıltıcı" nitelemesi soruşturmanın temel gerekçesini oluşturuyor.

İfade süreci ve prosedür:

Adliyeye gelişin ardından ifade işlemlerinin savcılık tarafından yürütülmesi bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında delil ve beyanları değerlendirerek süreci sürdürecek; ifade sonrasında hangi adımların atılacağına yine savcılık karar verecek.

Olayla ilgili resmi açıklamalar ve ilerleyen süreçte yapılacak beyanlar, soruşturmanın seyri hakkında belirleyici olacak.

Murat Ağırel ifade vermek için adliyeye geldi

Murat Ağırel ifade vermek için adliyeye geldi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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