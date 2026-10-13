adana'da limon ve mandalina bahçede kaldı, nakliye maliyetleri üreticiyi zorluyor

adana'da limon piyasası:

Türkiye'nin önde gelen narenciye üretim merkezlerinden Adana'da hasat sürüyor ancak üreticiler beklenen gelir seviyelerine ulaşamıyor. Limonun bahçede kilogram fiyatı 5 liraye kadar gerilerken, ilk hasatta görülen 8-12 lira bandı artık bulunmuyor. Depolarda kalan önceki dönem ürünleri ile Arjantin ve Güney Afrika menşeli limonların piyasada yer alması fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan tarafından verilen bilgiye göre, 55 milimetrenin altındaki küçük boy limonlar alıcı bulamayınca ağaçta kalıyor. Kesim tarihi 11 Eylül, ihracat tarihi ise 21 Eylül olarak açıklanmış olmasına karşın, ürünlerin önemli bir bölümü hâlâ sahada bekliyor.

nakliye maliyetleri ihracatı sekteye uğrattı:

Doğan, Karadeniz'deki deniz trafiğinin kapanmasının doğrudan nakliye maliyetlerine yansıdığını ve bunun ihracatı olumsuz etkilediğini vurguluyor. Konteynerle sevkiyatın gemi maliyeti yaklaşık 3 bin dolar iken, kara yoluyla tırla gönderimde maliyetin 9-10 bin dolara çıktığını söylüyor. Tır bulabilen tüccarlar ürünlerini kara yoluyla gönderebilse de yüksek fark nedeniyle gönderim sınırlı kalıyor.

Doğan, fabrikaların da bu koşullarda yeterli kapasiteyle çalışamadığını, üretimin ve ihracatın canlanması için fiyatların üreticiyi tatmin edecek düzeye gelmesi gerektiğini belirtiyor.

mandalinada hasat ve fiyatlar:

Erkenci mandalinada kesim tarihi 29 Eylül, ihracat tarihi ise 6 Ekim olarak açıklanmıştı. İlk hasatta kilogramı 8-10 lira bandında alıcı bulan mandalina da, nakliye ve ihracat sorunları nedeniyle bahçede 5-7 lira arasında işlem görüyor. Bu durum hem üreticinin gelirini hem de iş gücü talebini azaltıyor.

Doğan, gemiyle sevkiyatın yapılamaması halinde hasadın büyük bölümünün tamamlanamayacağını belirterek, nakliye maliyetlerinin ürünün dış pazarda rekabet etmesini zorlaştırdığını ifade ediyor.

çözüm arayışları ve beklentiler:

Sorunun çözümü için Yüreğir Ziraat Odası yetkilileri geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Karadeniz'e alternatif olarak Hatay Erzin ve Dörtyol üzerinden demiryolu bağlantısıyla Gürcistan güzergâhının değerlendirilmesi talep edildi ve konuya ilişkin çalışma istenildi.

Üreticiler ve tüccarlar, alternatif ihracat koridorlarının hızla devreye alınmasını bekliyor. Doğan, talep olmasına rağmen nakliye maliyetleri ve gönderim güçlükleri nedeniyle ürünlerin istenen ölçüde yurt dışına gönderilemediğini, bunun hem çiftçiyi hem de tarım işçilerini zor durumda bıraktığını söylüyor.

Sonuç olarak, Adana'da limon ve mandalina üretiminde arz devam ederken, ihracat altyapısındaki kısıtlar ve artan nakliye maliyetleri fiyat baskısını sürdürüyor. Sektör temsilcileri, Karadeniz trafiğinin açılması veya alternatif koridorların işletmeye alınması halinde piyasanın rahatlayacağını öngörüyor.

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ NARENCİYE ÜRETİM MERKEZLERİNDEN ADANA’DA LİMONUN BAHÇEDE KİLOGRAM FİYATI 5 LİRAYA, MANDALİNA İSE 5-7 LİRAYA KADAR GERİLEDİ.