AOSB kadın sanayiciler platformu genç yetenekleri sanayiyle buluşturuyor

AOSB kadın sanayiciler platformu gençlerin mesleki gelişimine odaklandı

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Kadın Sanayiciler Platformu, gençlerin sanayi ile erken tanışmasını sağlamak, nitelikli insan kaynağını üretime kazandırmak ve eğitim ile üretim arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi.

ziyaretlerin amaçları ve kapsamı:

Platform heyeti, Adana Valisi Mustafa Yavuz’un eşi Süreyya Yavuz ile İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras'ı ziyaret ederek eğitim ve sanayi iş birliği alanında hayata geçirilebilecek ortak proje seçeneklerini ele aldı. Görüşmelerde öğrencilerin sanayiye aktif katılım süreçleri, mesleki gelişimleri ve üretim süreçlerini yakından görmelerine imkan verecek uygulamalı programlar değerlendirildi.

Toplantılarda, gençlerin sanayi kültürüyle erken yaşta tanışmasını sağlayacak staj modelleri, okullar ile işletmeler arasında mentorluk ilişkileri ve üretim sahalarına yönelik eğitim/dönüşüm programları gibi somut adımlar masaya yatırıldı. Platformun hedefi, öğrencilerin teorik bilgilerinin gerçek üretim ortamlarında pekiştirilmesini temin etmek.

platformun yaklaşımı ve beklentileri:

Görüşmeler AOSB Kadın Sanayiciler Platformu Başkanı Elif Tosmur öncülüğünde; platform üyeleri Asiye Türkmenoğlu, Sibel Koçak ve Kamu ve Kurumsal İlişkiler Komitesi üyeleri Heja Aba, Berfin Yılmaz, Büşra Ersoy, Nazife Parlakkan ve Gülafer Bozdağ Başbağ'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Tosmur, yaptığı değerlendirmede şunları vurguladı:

"Gençlerimizin sanayi kültürüyle erken yaşta tanışmasını, üretim süreçlerini yakından görmesini ve sahip oldukları bilgi ve yetenekleri gerçek üretim ortamlarıyla buluşturmasını son derece önemsiyoruz. Eğitim ile sanayi arasındaki iş birliğini güçlendirmek, gençlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve nitelikli insan kaynağının üretime kazandırılmasına destek olmak temel önceliklerimiz arasında yer alıyor"

Tosmur ayrıca, "Gençlerimizin önünü açacak her türlü iş birliğini değerli buluyoruz" diyerek, kamu kurumları ile sanayi temsilcileri arasında geliştirilecek ortak akıl temelli projelerin önemine dikkat çekti. Görüşmelerde, kısa ve orta vadede hayata geçirilebilecek pilot uygulamalar, sektör temelli eğitim modülleri ve mesleki beceri atölyeleri üzerinde ön değerlendirmeler yapıldı.

Platform yönetimi, gençlerin üretim hayatına daha güçlü hazırlanmasına katkı sağlayacak çalışmaları kamu kurumları, eğitim kurumları ve sanayi temsilcileriyle iş birliği içinde sürdüreceklerini belirtti ve Süreyya Yavuz ile Mehmet Nurettin Aras'a ilgi, destek ve ev sahiplikleri dolayısıyla teşekkür etti.

ADANA HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (AOSB) KADIN SANAYİCİLER PLATFORMU, GENÇLERİN SANAYİYLE ERKEN YAŞTA TANIŞMASI, MESLEKİ GELİŞİMLERİNİN DESTEKLENMESİ VE EĞİTİM İLE ÜRETİM ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.