Multan yakınlarında tren raydan çıktı: 6 kişi yaşamını yitirdi, 30 yaralı

Kaza ve ilk bulgular:

Pakistan'ın Karaçi kentinden Peşaver'e sefer yapan tren, Multan yakınlarındaki bir köprü civarında raydan çıkarak devrildi. Olayda trenin 14 vagonunun tamamı raydan çıkarken, yetkililer kazada 6 yolcunun yaşamını yitirdiğini ve 30 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kaza sonrası bölgeye intikal eden kurtarma ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak tedavi için hastanelere sevk etti. Olay yerinde arama-tarama çalışmaları başlatıldı; ekipler güvenlik önlemleri alarak hasar tespiti ve kurtarma operasyonlarını sürdürüyor.

kurtarma çalışmaları ve arama-tarama:

Kurtarma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, arama-tarama çalışmalarının 13 vagonda tamamlandığı, bir vagonda ise çalışmaların devam ettiği belirtildi. Yaralıların durumuna ilişkin ayrıntılı sağlık raporları yetkililerce ve hastaneler tarafından takip ediliyor.

Bölgedeki görevli ekipler, enkaz kaldırma ve yol güvenliğinin sağlanması için seferber edilmiş durumda. Yetkililer, olay yerinde gerekli iş makinelerinin ve tıbbi ekiplerin bulunduğunu aktardı.

görgü tanığı ve resmi tepkiler:

Bir yolcu, kazadan önce görevlilerin dokuz numaralı vagonda onarım çalışması yaptığını söyledi; bu ifade, incelemelerin odağına alındı. Olayın nedenine ilişkin resmi soruşturma başlatıldı ve görgü bulguları ile teknik incelemeler değerlendirilecek.

Başbakan Şahbaz Şerif, kazayı yakından takip ettiğini açıkladı ve yetkililere kurtarma çalışmalarını hızlandırma talimatı verdi. Şerif ayrıca yaralananların durumuyla ilgili endişelerini dile getirdi ve gerekli desteğin sağlanacağını belirtti.

Yetkililer, soruşturmanın ilerlemesi ve kurtarma sürecine dair bilgiler geldikçe kamuoyunu bilgilendireceklerini ifade etti.

Pakistan'da bir trenin 14 vagonunun da raydan çıkarak devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı.