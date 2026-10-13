Gıda yüklü tırın paletleri arasından çıkan 95 bin paketlik kaçak e-tütün

Kaçakçılık operasyonunda büyük miktarda e-tütün ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 12 Ekim'de İzmit ilçesinde otoyolda seyir halindeki bir tırda arama yaptı. Araç, paketli gıda yüklü olarak görünmesine rağmen paletler arasında kaçak eşya şüphesi üzerine detaylı kontrol gerçekleştirildi.

arama ve tespit yöntemi:

Aramalar sırasında görevli dedektör köpeğinin de kullanıldığı kontrol neticesinde tırın yükünde gizlenmiş malzemeler tespit edildi. Ekipler, paletler arasındaki paketleri açarak detaylı inceleme yaptı.

ele geçirilen ürünler ve işlem:

Yapılan kontrolde 95 bin paket elektronik sigara tütünü ile bin 500 paket gümrük kaçağı sigara bulundu ve el konuldu. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli yakalandı; soruşturma ve adli işlemler emniyet birimlerince sürdürülüyor.

KOCAELİ'NİN İZMİT İLÇESİNDE PAKETLİ GIDA YÜKLÜ TIRDA 95 BİN PAKET ELEKTRONİK SİGARA TÜTÜNÜ VE BİN 500 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİRİLDİ, 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI.