Adana’da okul alışverişinde güvenlik: kırtasiyelerde etiket ve fiyat denetimi

Denetimin hedefi ve uygulama:

Adana’da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği talimatlar doğrultusunda 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde kent genelinde kırtasiye ve okul malzemesi satan işletmeleri denetledi. Denetimler eş zamanlı piyasa gözetimi çerçevesinde gerçekleştirildi.

Kontrollerde, ürünlerin etiket ve fiyat bilgileri, mevzuata uygunlukları ile tüketici sağlığı ve güvenliği açısından taşıması gereken şartlar incelendi. Özellikle çocukların doğrudan temas ettiği okul malzemelerinde standartlara uyumun olup olmadığı ekiplerce yakından takip edildi.

Denetimde öncelikler ve tespitler:

Ekipler, satışa sunulan ürünlerde fiyat etiketi bulunup bulunmadığını, etiket ile kasa arasındaki uyumu ve olası haksız fiyat artışı uygulamalarını denetledi. Denetimlerde bu alanlarda eksiklik veya uyumsuzluk sorgulandı ve belge/fatura kontrolleri yapıldı.

Adana Ticaret İl Müdürü Hüseyin Gödelek, denetimlerin amacını şu sözlerle özetledi: "Eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte biz velilerimizin ve öğrencilerimizin daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda kırtasiye ve okul ürünlerinin alışverişini gerçekleştirmeleri için Ticaret Bakanlığı olarak sahadayız. Biz bu anlamda arkadaşlarımızın yapmış olduğu denetimlerde öncelikle satışa sunulan ürünlerde fiyat etiketi var mı bunlara bakıyor. Eğer fiyat etiketi varsa kasa ile arasında bir uyumsuzluk söz konusu mu? Bunların denetimini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca yaptığımız ürünlerde satışa sunulan ürünlerde herhangi bir haksız fiyat artışı ve fahiş fiyat uygulaması varsa bununla ilgili kapsamlı bir denetim yapıyoruz"

Gödelek, denetimlerin sadece okul açılışında değil tüm eğitim dönemi boyunca sürdürülüp, mevzuata aykırı durumlarda idari yaptırımlar uygulanacağını vurguladı: "Bu anlamda biz Adana Ticaret İl Müdürlüğü olarak sahadayız. Eğitim ve öğretim yılı boyunca da sahada olmaya devam edeceğiz. Eğer bir uyumsuzlukla, mevzuata aykırı bir durumla karşılaşırsak da biz idari yaptırım kararı uygulamaktayız"

Denetimler, tüketici haklarını korumayı ve öğrencilerin güvenli ürünlere erişimini sağlamayı hedefliyor ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri eğitim dönemi boyunca kontrollere devam edecek.

ADANA’DA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE ÖĞRENCİLERİN VE VELİLERİN GÜVENLİ, SAĞLIKLI İLE STANDARTLARA UYGUN ÜRÜNLERE ULAŞABİLMESİ AMACIYLA TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN KIRTASİYELERDE DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI.