Çankırı'da yeni eğitim yılı coşkusu: ilköğretim haftası etkinlikleri başladı

kutlama programı ve ziyaretler:

Çankırı’da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla ilköğretim haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Türkiye genelinde olduğu gibi kentte de binlerce öğrenci ders başı yaptı; sabah saatlerinde öğrenciler, eğitim yılı başlangıcına ilişkin protokoller kapsamında Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş'ı makamında ziyaret etti.

karatekin ilkokulu'ndaki program:

Vali ziyaretinin ardından tören, şehir merkezindeki Karatekin İlkokulu'nda devam etti. Okulda düzenlenen program, kortej, konuşmalar ve çeşitli öğrencı gösterileriyle sürdü ve gün boyunca farklı etkinlikler gerçekleştirildi.

katılımcılar ve amaç:

Programa protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikler, yeni eğitim-öğretim yılına moralli başlanması ve eğitim camiasının bir araya gelmesi mesajını öne çıkardı; gün, öğrencilerin yoğun katılımıyla tamamlandı.

ÇANKIRI’DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA ‘İLKÖĞRETİM HAFTASI’ KUTLANDI.