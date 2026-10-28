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Adana'da okullar Kızılay için seferber oldu: öğretmen ve veliler kan verdi

Gazi Ortaokulu'nda Kızılay Haftası kapsamında düzenlenen kan bağışında öğretmenler ve veliler yoğun ilgi gösterip stokların artmasına destek verdi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Adana'da okullar Kızılay için seferber oldu: öğretmen ve veliler kan verdi

Etkinlik ve katılım:

29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası kapsamında Türk Kızılay tarafından merkez Seyhan ilçesindeki Gazi Ortaokulu’nda kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi. Okulda kurulan kan bağışı noktasında öğretmenler ve veliler kan bağışında bulunarak etkinliğe destek verdi.

Gazi Ortaokulu Müdürü Alparslan Yetkinlioğlu, İHA muhabirine açıklamalarda bulunarak, "29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası dolayısıyla, velilerimiz ve öğretmenlerimizin desteğiyle kan bağışı kampanyası başlattık. Velilerimiz ve öğretmenlerimiz yoğun ilgi gösterdi. Bunu vatandaşlık borcu olarak görüyoruz. Velilerimiz oldukça destek veriyor. Daha önce de yaptık. Sağlık sorunu olmayan herkesin kan bağışı yapmalarını isteriz. Kızılay sürekli bu tarz kampanyalar yapıyor. Onlara destek olmak lazım. Kan her zaman ihtiyaçtır" dedi.

Kızılay'ın mesajı ve teşvikler:

Türk Kızılay Adana Kan Bağış Müdürü Dr. Ahmet Yönder, kan vermenin önemli olduğunu dile getirerek, "Çok büyük ilgi geldi. Kanın insandan başka kaynağı yok. 1 ünite kan vererek 3 insanın hayatını kurtarabilirsiniz. Sağlık için de çok önemli çünkü verilen kanın yerine yenisi üretiliyor. Bir kan bağışına 3 fidan dikiyoruz. Hem insanlığa hayrınız dokunuyor hem de doğaya katkınız oluyor. Çekinecek bir şey yok. Mutlaka doktor kontrolünde kan alımı yapılıyor" şeklinde konuştu.

Gönüllü deneyimi:

Kan veren vatandaşlardan Kürşat Düşkün ise düzenli kan verdiğini söyleyerek, "Bu 36. Kan bağışım. Düzenli olarak 75 günde bir kan veriyorum. Hem ihtiyaç sahipleri için hem kendim için kan veriyorum. Herkesi kan vermeye davet ediyorum. Başkalarına hayrının dokunmasının yanı sıra kendi sağlığımız için de kan vermek güzel bir durum. Kan vermek vücudu rahatlatıyor" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, okul yönetimi ve Kızılay yetkililerinin ortak çağrısıyla kan stoklarının korunması ve toplum sağlığının desteklenmesi açısından benzer kampanyaların önemini bir kez daha gösterdi.

Adana&#039;da öğretmen ve velilerden Kızılay&#039;a kan bağışı desteği

Adana'da öğretmen ve velilerden Kızılay'a kan bağışı desteği

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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