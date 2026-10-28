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Kırkgöz köprüsü kaderine terk edildi: ipek yolu mirası tahrip oluyor

Bolvadin'deki Kanuni döneminden kalan Kırkgöz Köprüsü, kopan taşlar, çöpler ve kırık korkuluklarla ağır zarar gördü; yetkililerden acil koruma talebi var.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:15

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kırkgöz köprüsü kaderine terk edildi: ipek yolu mirası tahrip oluyor

Tarihi köprüde gözle görünür tahribat:

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yer alan ve Kanuni Sultan Süleyman'ın ordusuyla sefer sırasında üzerinden geçtiği belirtilen Kırkgöz Köprüsü, ilgisizlik ve yetersiz bakım nedeniyle ciddi zarar gördü. Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan ve tarihi İpek Yolu üzerindeki önemli yapılardan biri olan köprünün taşları zamanla ayrışarak yerinden koptu.

Köprüye sonradan eklenen beton korkulukların kimliği belirsiz kişi veya kişilerce aşağı itildiği ve parçalandığı tespit edildi. Yapının özgün dokusuna sonradan eklenen unsurların da tahribata katkı sağladığı gözlemleniyor.

çevre kirliliği ve halkın tepkisi:

Köprünün çevresi, atılan alkol şişeleri ve çeşitli çöplerle dolu; bölge adeta bir çöp alanına dönüşmüş durumda. Bu görüntü, hem çevre sakinlerinin hem de tarihi mirasa duyarlı vatandaşların tepkisini çekiyor. Yerel halk, köprünün yüzyıllara meydan okuyan mirasına sahip çıkılması gerektiğini vurguluyor.

koruma çağrısı:

Uzun vadede yıkılma ve kaybolma riski taşıyan yapının acilen koruma altına alınması gerektiği belirtiliyor. Vatandaşlar, yetkili kurumların derhal müdahale ederek köprünün özgün dokusunun korunması, tahribatın onarılması ve çevre temizliğinin sağlanmasını talep ediyor.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE BULUNAN VE KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN’IN ORDUSUYLA SEFER...

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE BULUNAN VE KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN’IN ORDUSUYLA SEFER SIRASINDA ÜZERİNDEN GEÇTİĞİ TARİHİ KIRKGÖZ KÖPRÜSÜ, İLGİSİZLİK VE BAKIMSIZLIK NEDENİYLE CİDDİ BOYUTTA TAHRİBATA UĞRADI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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