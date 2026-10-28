Pamukova kozanda alevler yükseldi: tavuk çiftliği itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı

Olayın meydana gelişi:

Sakarya'nın Pamukova ilçesi Kozan Mahallesi'nde bir tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin alevleri görüp ihbarda bulunmasının ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının bildirimleri, olayın kısa sürede ekiplerce duyulmasını sağladı.

İtfaiye müdahalesi ve zarar durumu:

Kısa süre içinde adrese ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sırasında tesiste tavuk bulunmadığı bildirildi; bu nedenle can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Müdahalenin hızlı olması, yangının çevreye sıçrama riskini en aza indirdi.

Soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış sebebine ilişkin yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, olay yerinde yapılan ilk tespitlerin ardından yangının nedenine ilişkin detaylı araştırmanın sürdüğünü açıkladı.

SAKARYA'NIN PAMUKOVA İLÇESİNDE BİR TAVUK ÇİFTLİĞİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİ NETİCESİNDE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.