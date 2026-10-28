Adliye lojmanları projesinde somut ilerleme: fiziki gerçekleşme yüzde 74

Proje ilerlemesi sahada değerlendirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent Konut AŞ tarafından İzmit ilçesi Sepetçiler Mahallesi'nde yürütülen Adliye Lojmanları Projesi'nde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 74 seviyesine ulaştı. Proje, yargı mensupları ve adliye personelinin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla planlandı ve uygulama süreci işletiliyor.

Saha denetimi ve yürütülen işler:

Kent Konut AŞ Genel Müdürü Erhan Coşan proje kapsamında şantiye alanını ziyaret ederek bloklardaki daireleri gezdi. Coşan, iç mekan imalatları, banyo ve ıslak hacim kaplamaları, mutfak dolaplarının montajı ile mekanik ve elektrik altyapı çalışmalarının son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı ve uygulamaları işçilik kalitesi ile teknik standartlara uygunluk açısından yerinde inceledi.

Proje kapsamı ve amaçlar:

Sepetçiler Mahallesi'nde 8 bin 252,53 metrekarelik alanda inşa edilen projede, 4 blokta toplam 84 daire bulunuyor. Projenin hedefi, yargı mensupları ve adliye personeli için güvenli, konforlu ve ihtiyaçlara uygun yaşam alanları oluşturmak olarak belirtiliyor.

Fiziki gerçekleşme oranının yükselmesi, özellikle iç mekan montajları ve altyapı çalışmalarının yoğunlaştığına işaret ediyor; şantiye denetimleriyle işçilik ve teknik standartlara uyumun sağlanması temel öncelik olarak sürdürülüyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞTİRAKİ KENT KONUT AŞ TARAFINDAN İZMİT İLÇESİ SEPETÇİLER MAHALLESİ'NDE YÜRÜTÜLEN ADLİYE LOJMANLARI PROJESİ'NDE FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI YÜZDE 74'E ULAŞTI.