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Kocasinan'da ay yıldız turu 29 ekimde olumsuz hava nedeniyle iptal edildi

Kocasinan Belediyesi, 29 Ekim'de planlanan Ay Yıldız Turunu olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti; vatandaşları yapılan duyuruyla bilgilendirdi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:17

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kocasinan'da ay yıldız turu 29 ekimde olumsuz hava nedeniyle iptal edildi

kocasinan belediyesi ay yıldız turunun iptalini duyurdu

Kocasinan Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenmesi planlanan Ay Yıldız Turu'nun olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

iptalin gerekçesi ve kararın kapsamı:

Belediyeden yapılan açıklamada, hava şartlarının olumsuzluğu göz önünde bulundurularak etkinliğin gerçekleştirilmeyeceği belirtildi. Alınan karar doğrultusunda, 29 Ekim tarihinde yapılması planlanan etkinlik bu yıl düzenlenmeyecek.

vatandaşlara yapılan bilgilendirme:

Kocasinan Belediyesi, düzenlediği duyuruyla etkinliğin iptal edildiğini vatandaşların bilgisine sundu ve tüm halkın Cumhuriyet Bayramını kutladı. Belediye duyurusunda vatandaşların bilgi sahibi olması sağlanırken, etkinliğe katılmayı planlayanların da bilgilendirildiği ifade edildi.

KOCASİNAN BELEDİYESİ TARAFINDAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KAPSAMINDA DÜZENLENMESİ PLANLANAN AY...

KOCASİNAN BELEDİYESİ TARAFINDAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KAPSAMINDA DÜZENLENMESİ PLANLANAN AY YILDIZ TURU, OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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