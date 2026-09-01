Adana'da sıcaklar balık tezgahlarını buzla ayakta tutuyor

Adana'da sıcak hava etkileri:

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden biri olan Adana'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, kentte balık satışlarını olumsuz etkiledi. Esnafın verdiği bilgiye göre yaz aylarında tüketici tercihlerindeki değişim ve artan sıcaklık nedeniyle satışlarda yüzde 80-90 oranında düşüş yaşanıyor. Tezgahların taze tutulması için sürekli buz kullanımı ise satışların azaltılmasıyla birlikte hem maliyeti artırıyor hem de mesai yoğunluğunu yükseltiyor.

Esnafın önlemleri:

Balıkçı esnafı, ürünlerin sıcaklıktan etkilenmemesi için tezgahlara sürekli buz dökmek zorunda olduklarını söylüyor. Murat Özgür, bu uygulamayı şu sözlerle anlattı: "Bu şekilde koruyabiliyoruz yoksa bu sıcağa dayanamaz. Yaz aylarında balık satışlarımız yüzde 80-90 düşüyor. Millet sıcakta balık yenmeyeceğini düşünüyor. Ama zaten sıcakta yemiyorsunuz, klimalı ortamda yiyorsunuz. Biz zaten buzu tükenmeden hemen buz getirip döküyoruz, buzsuz bırakmıyoruz."

İşletme sahibi Sedat Ortaç da benzer bir tablo çizdi: "Buz katmazsak bozuluyor. Balık tüketimi yazın yüzde 80 düşüyor. Çünkü çeşitlilik az. Çupra ve levrek dışında balık yok. Fiyatlar değişmedi. Levreğin kilosu 500, çupranın kilosu ise 350’ye kadar düştü" ifadelerini kullandı. Esnaf, hem taze kalma kaygısı hem de azalan talep nedeniyle satış stratejilerini değiştirmek zorunda kaldıklarını belirtiyor.

Müşteri tercihleri:

Müşteriler ise yaz aylarında balık tüketiminin azalmasının daha çok algıdan kaynaklandığını söylüyor. Balık yemeye gelen Abdulkadir Fidan, "Haftada 2 defa balık yiyorum. İnsanın haftada 2 defa yemesi lazım. Doğal olduğu için bence et ve tavuktan iyidir. Balıklara devamlı buz atıyorlar, tazeliğinden muhafazanın iyi olduğu belli oluyor. Yaz kış buz atıyorlar, mecburen atmak zorundalar. Ben döner ve kebap sevmediğim için yemiyorum, onun yerine balık yiyorum. Herkese tavsiye ederim, yemeyen insan da burada yer" diyerek hem taze tutma uygulamalarını hem de kişisel tercihlerini aktardı.

Genel olarak Adana'daki balık pazarı, yüksek yaz sıcaklıklarının tüketici davranışına etkisi ve sınırlı ürün çeşitliliği nedeniyle yaz aylarında daralma yaşıyor. Esnaf, soğutma önlemlerini sıklaştırarak tazelik endişesini gidermeye çalışıyor, ancak talep tarafındaki düşüş satış hacimlerine doğrudan yansıyor.

ADANA’DA ETKİSİNİ SÜRDÜREN SICAK HAVA, BALIK SATIŞLARININ YÜZDE 80-90 ORANINDA DÜŞMESİNE NEDEN OLDU.