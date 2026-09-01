Dolar 48,2716 +0,01%
Euro 56,0172 -0,18%
Bist 14.347,63 +0,09%
Altın Gram 6.865,59 -1,29%
EUR/USD 1,1600 -0,20%
Brent Petrol 92,20 +1,89%
--°

Gençlere aylık 13 bin 750 TL ve mentörlük: TENMAK lisans başarı bursu başvuruları başladı

TENMAK, enerji, nükleer, maden, bor ve ileri malzeme alanlarında 41 programda YKS ilk 100 bine giren 500 öğrenciye aylık 13.750 TL burs ve mentörlük sunuyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 11:05

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Gençlere aylık 13 bin 750 TL ve mentörlük: TENMAK lisans başarı bursu başvuruları başladı

Gençlere aylık 13 bin 750 TL ve mentörlük: TENMAK lisans başarı bursu başvuruları başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gençlere yönelik destek paketini duyurarak programın ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi hedeflediğini belirtti. Bakan Bayraktar sosyal medyada paylaştığı açıklamada "Enerjide tam bağımsız Türkiye yolunda gençlerimizin her daim yanındayız. Ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa edecek tüm gençlerimizi bu imkândan yararlanmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu TENMAK temmuz ayı başında başlattığı Araştırma Burs Programlarıyla hem başarıyı hem de araştırma kapasitesini desteklemeyi amaçlıyor. Programlar, üniversitenin ilk yılından itibaren yetkin, üretken ve uluslararası standartlarda araştırma yapabilen gençleri hedef alıyor.

Programun kapsamı:

İlk çağrı başarı bursu kategorisinde lisans öğrencilerine yönelik olarak açıldı. TENMAK Yurt İçi Lisans Başarı Bursu Programına, 2025 veya 2026 YKS sonuçlarına göre ilk 100 bine giren adaylar başvurabilecek. Program kapsamında 41 farklı lisans programı için toplam 500 öğrenciye burs sağlanacak. Bursiyerlere, birinci sınıfı tamamlayıp ikinci sınıfa geçen adaylarda genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2,50/4,00 veya 65/100 olması şartı aranmaktadır.

Başvuru ve değerlendirme:

Başvurular 1 Eylül 2026 saat 09.00 itibarıyla TENMAK internet sitesi üzerinden başladı ve çağrı kapsamında son başvuru 15 Eylül 2026 saat 17.00ye kadar devam edecek. Başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler, kendi bölüm ve programları içinde ilgili yılın YKS yerleştirme başarı sıralamalarına göre listelenecek. Her bölüm için ayrılan kontenjanlar ölçüsünde en yüksek başarı sırasına sahip adaylar burs kapsamında değerlendirilecek.

Mentörlük ve hedefler:

Bursiyerlere aylık 13.750 TL ödeme yapılacak ve eğitim gördükleri alanlar ile kariyer hedefleri göz önünde bulundurularak TENMAK bünyesindeki uzmanlar ve deneyimli çalışanlardan mentörlük desteği atanacak. Program, "enerji, nükleer, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme" gibi alanlarda ülkenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmeyi ve enerji alanında bağımsızlık hedefine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yetkili kurumların verdiği bilgiler doğrultusunda, YKS'de dereceye giren ve şartları sağlayan öğrenciler başvurularını TENMAK internet sitesi üzerinden yaparak bu imkândan yararlanmak için harekete geçebilirler.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR&#039;IN PAYLAŞIMI

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR'IN PAYLAŞIMI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çiftçilere uyarı: 2027 ÇKS başvuruları başladı, son tarih 31 aralık 2026
images

Ankara tasarım ve üretim gücünü uluslararası pazara taşıyor: COF'26 ile hedef ih...
images

ETİ kanatlı buğdayı'nın ilk tohumluk hasadını tamamladı
images

Nazilli ticaret odası seçimleri perşembe pazarına göre planlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Silifke'de feribot kazasında hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir uğurlandı

Buldan'da bağdaki iki tonluk üzüm hırsızlığı aydınlatıldı

Himalayalar'da buzul çökmesi: Nepal ve Çin'de can kaybı binin üzerinde

Palamut bereketi tezgahlarda: Tekirdağlı balıkçılarda umut

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı