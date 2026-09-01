Gençlere aylık 13 bin 750 TL ve mentörlük: TENMAK lisans başarı bursu başvuruları başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gençlere yönelik destek paketini duyurarak programın ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi hedeflediğini belirtti. Bakan Bayraktar sosyal medyada paylaştığı açıklamada "Enerjide tam bağımsız Türkiye yolunda gençlerimizin her daim yanındayız. Ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa edecek tüm gençlerimizi bu imkândan yararlanmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu TENMAK temmuz ayı başında başlattığı Araştırma Burs Programlarıyla hem başarıyı hem de araştırma kapasitesini desteklemeyi amaçlıyor. Programlar, üniversitenin ilk yılından itibaren yetkin, üretken ve uluslararası standartlarda araştırma yapabilen gençleri hedef alıyor.

Programun kapsamı:

İlk çağrı başarı bursu kategorisinde lisans öğrencilerine yönelik olarak açıldı. TENMAK Yurt İçi Lisans Başarı Bursu Programına, 2025 veya 2026 YKS sonuçlarına göre ilk 100 bine giren adaylar başvurabilecek. Program kapsamında 41 farklı lisans programı için toplam 500 öğrenciye burs sağlanacak. Bursiyerlere, birinci sınıfı tamamlayıp ikinci sınıfa geçen adaylarda genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2,50/4,00 veya 65/100 olması şartı aranmaktadır.

Başvuru ve değerlendirme:

Başvurular 1 Eylül 2026 saat 09.00 itibarıyla TENMAK internet sitesi üzerinden başladı ve çağrı kapsamında son başvuru 15 Eylül 2026 saat 17.00ye kadar devam edecek. Başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler, kendi bölüm ve programları içinde ilgili yılın YKS yerleştirme başarı sıralamalarına göre listelenecek. Her bölüm için ayrılan kontenjanlar ölçüsünde en yüksek başarı sırasına sahip adaylar burs kapsamında değerlendirilecek.

Mentörlük ve hedefler:

Bursiyerlere aylık 13.750 TL ödeme yapılacak ve eğitim gördükleri alanlar ile kariyer hedefleri göz önünde bulundurularak TENMAK bünyesindeki uzmanlar ve deneyimli çalışanlardan mentörlük desteği atanacak. Program, "enerji, nükleer, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme" gibi alanlarda ülkenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmeyi ve enerji alanında bağımsızlık hedefine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yetkili kurumların verdiği bilgiler doğrultusunda, YKS'de dereceye giren ve şartları sağlayan öğrenciler başvurularını TENMAK internet sitesi üzerinden yaparak bu imkândan yararlanmak için harekete geçebilirler.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR'IN PAYLAŞIMI