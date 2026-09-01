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Balıkçılar 'vira bismillah' diyerek açıldı, palamut tezgahlarda yerini aldı

Balıkçılar 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' deyip denize açıldı; sezonun ilk palamutları tezgahlarda görüldü, 300-400 g arası 125-150 TL fiyatla satılıyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 11:05

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 11:14

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Balıkçılar 'vira bismillah' diyerek açıldı, palamut tezgahlarda yerini aldı

Balıkçılar denize açıldı: palamut bolluğu tezgahları doldurdu

Türkiye'de balıkçılar 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyerek açılan sezonla birlikte denize açıldı. Denizden avlanan palamutlar, teknelerden kasa kasa indirilip tezgahlara taşındı. Sezonun ilk günlerinde gözlenen bolluk, tezgahları kısa sürede palamut kasalarıyla doldurdu.

Erken saatlerde başlayan hareketlilik:

Tezgâhlarda günün erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Balıklar boyutlarına göre ayrılarak hem kilogram hem de adet üzerinden satışa sunuldu. Özellikle ağırlıkları yaklaşık 300 ila 400 gram arasında değişen palamutlar, balık tezgâhlarının en çok talep gören ürünü oldu.

Bu palamutlar piyasada 125 ile 150 TL arasında fiyatlandırıldı. Satışlar kasalar halinde sürdü; tüketiciler ve esnaf sabahın erken saatlerinde tezgahlara akın etti.

Balıkçıların beklentileri ve yorumları:

Mehmet Can Örseloğlu (Trabzon, Moloz) sezon için temkinli iyimser: 'Balıkçılar Vira Bismillah diyerek açıldı. İnşallah bu sene bol ve bereketli bir sezon bekliyoruz. Palamut kendini gösterdi. Şu anda istenilen boyutlarda değil. 300-400 gram arasında değişiyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda 1 kilogram'ın üstüne de çıkar. İnşallah o zamanlarda da bu fiyatlarda olur.' Örseloğlu ayrıca hamsinin de ilerleyen dönemde tezgâhları süsleyebileceğini hatırlattı.

Turgay Memiş ise palamut bolluğunu doğruladı: 'Bugün gerçekten palamut bolluğu gözüküyor. Vatandaş da bu balığı bekliyordu. Palamut 1,5 ay önce görülmüştü. Palamut şu anda 300-400 gram civarında. 25 gün içerisinde palamut 1 kilograma kadar ulaşabilir. Yağlanma süreci bundan sonra başlıyor. Vatandaşların 3 ay boyunca palamut yiyeceğini umut ediyorum.' Memiş, bu yıl hamsinin daha seyrek olduğunu ve palamut bolluğunun buna bağlı olabileceğini ekledi.

Sezonun ilk günleri itibarıyla tezgâhlarda görülen palamut bolluğu, hem üretici hem de tüketici açısından dikkat çekici bulundu. Balıkçıların beklentisi, önümüzdeki haftalarda balıkların boyut atlamasıyla fiyat ve çeşit bakımından daha geniş bir yelpazenin oluşması yönünde.

BALIKÇILARIN &quot;VİRA BİSMİLLAH&quot; DİYEREK DENİZE AÇILMASIYLA BİRLİKTE AVLANAN PALAMUTLAR KASA KASA...

BALIKÇILARIN "VİRA BİSMİLLAH" DİYEREK DENİZE AÇILMASIYLA BİRLİKTE AVLANAN PALAMUTLAR KASA KASA TEZGAHLARA GETİRİLDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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