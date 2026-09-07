Adana'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Adana'da narkotik operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahısların tespit edilmesi ve madde stoklarının ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı. Planlanan operasyon kapsamında toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

operasyon ve yargı süreci:

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 9 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın, ilde uyuşturucu ticaretine yönelik ağların çözülmesine yönelik devam ettiği bildirildi.

ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Şüphelilerin üstleri ve ikametlerinde yapılan aramalarda 33 pakette toplam 217,63 gram metamfetamin ve 24 pakette 172,55 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi. Yetkililer, ele geçirilen hammaddeden yaklaşık 17 kilogram 255 gram bonzai üretilebileceğini belirtti.

Ayrıca aramalarda 5 pakette 34,51 gram bonzai, 2.195 adet sentetik ecza, 4 ruhsatsız tabanca, 5 mermi ve 5 hassas terazi ele geçirildi. Bulunan materyallerin, operasyonun hedeflediği dağıtım ve stok ağlarına ilişkin önemli deliller oluşturduğu ifade edildi.

Emniyet yetkilileri, operasyon ve ele geçirilen malzemelerle ilgili adli ve teknik incelemelerin sürdüğünü, soruşturmanın çok yönlü olarak devam edeceğini açıkladı.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN 14 ŞÜPHELİDEN 9’U TUTUKLANDI.