Tekkeköy'de motosiklet kazasında 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti, sürücü tutuklandı

Tekkeköy'de motosiklet ile otomobil çarpıştı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 6 Eylül günü meydana gelen kazada, 55 APF 821 plakalı motosiklet ile 55 ED 430 plakalı otomobilin kavşakta çarpışması sonucu iki genç ağır yaralandı. Kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki Arda Şahin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza anı ve yaralıların durumu:

Olay, Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı viyadük altı Örnek Sanayi Sitesi Kavşağı'nda gerçekleşti. Motosikleti kullanan Hasan Y. (17) idaresindeki araç, sürücülerinin bildirilene göre kavşakta otomobille çarpıştı ve motosiklet devrildi. Motosiklette arka tarafta bulunan Arda Şahin ile sürücü Hasan Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı; yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Cenaze işlemleri ve adli süreç:

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Arda Şahin dün hayatını kaybetti. Şahin bugün Çarşamba ilçesi Güneşli Mahallesi'nde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kazada otomobil sürücüsü Aykut Ö. (36), kaza günü gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı; Şahin'in ölümünün ardından yeniden gözaltına alınan sürücü bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Aykut Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ AYKUT Ö., TUTUKLANDI.