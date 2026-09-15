Mamak operasyonunda yakalanan M.S. Sincan cezaevine gönderildi

Ankara'da jandarma operasyonu:
Ankara İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yürütülen çalışmada, FETÖ kapsamında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. isimli şahıs yakalandı.
Operasyonun ayrıntıları:
Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 14 Eylül tarihinde operasyon düzenlendi. Operasyonda JASAT ekipleri tarafından yürütülen çalışmayla şüpheli gözaltına alındı.
Tutuklama ve teslim:
Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıs tutuklandı ve Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
FETÖ KAPSAMINDA ‘ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA TEŞEBBÜS ETME' SUÇUNDAN ARANAN VE HAKKINDA 13 YIL 4 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN M.S. İSİMLİ ŞAHIS YAKALANDI.
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